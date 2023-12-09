Працює на всі 100: пари прокачали сексуальне життя й поділилися пікантними лайфхаками
Пари "зі стажем" розповіли, як їм вдалося покращити своє сексуальне життя. Як виявилося, нічого складного. Легко повторити у домашніх умовах.
Іноді ми можемо навіть не здогадуватися, як незначні деталі можуть покращити сексуальне життя. Тому запам'ятовуйте або скріньте лайфхаки.
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Як покращити сексуальне життя
"Ми почали спати голяка. І взагалі просто бути голими разом. Нема нічого кращого, аніж ліниві вихідні, коли ви лежите у ліжку: щасливі голі люди".
"Кохайтеся вдень. Нам – за 40. Виховуємо двох дітей-школярів. До вечора почуваємося, як апельсини, з яких вже зробили фреш. Тому щотижня влаштовуємо "денні побачення". А тоді разом йдемо обідати".
"Не ставтеся до сексу надто серйозно. Це – не співбесіда. Курйозні моменти теж трапляються. Краще разом посміятися, аніж зробити проблему там, де її нема".
"Не бійтеся увімкнути світло".
"Після народження третьої дитини я раптом почала соромитися свого тіла. Водночас ми з чоловіком стали креативнішими у спальні. Тепер наше сексуальне життя – просто чудове.
"Насолоджуйтеся процесом, а не змагайтеся, хто швидше досягне оргазму".
"Залишайтеся відкритими до нових вражень. Зокрема, не соромтеся спробувати різноманітні іграшки".