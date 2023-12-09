Работает на все 100: пары прокачали сексуальную жизнь и поделились пикантными лайфхаками

Пары "со стажем" рассказали, как им удалось улучшить свою сексуальную жизнь. Как оказалось, ничего сложного. Легко повторить в домашних условиях.

Иногда мы можем даже не догадываться, как незначительные детали могут улучшить сексуальную жизнь. Поэтому запоминайте или скриньте лайфхаки.

Обратите внимание Сливки и вдруг халапеньо: люди поделились самыми курьезными ошибками во время секса

Как улучшить сексуальную жизнь

"Мы начали спать голышом. И вообще просто быть голыми вместе. Нет ничего лучше, чем ленивые выходные, когда вы лежите в постели: счастливые голые люди".



"Занимайтесь любовью днем. Нам – за 40. Воспитываем двоих детей-школьников. К вечеру чувствуем себя, как апельсины, из которых уже сделали фреш. Поэтому еженедельно устраиваем "дневные свидания". А потом вместе идем обедать".



"Не относитесь к сексу слишком серьезно. Это – не собеседование. Курьезные моменты тоже случаются. Лучше вместе посмеяться, чем сделать проблему там, где ее нет".



"Не бойтесь включить свет".



"После рождения третьего ребенка я вдруг начала стесняться своего тела. В то же время мы с мужем стали более креативными в спальне. Теперь наша сексуальная жизнь – просто замечательная".



"Наслаждайтесь процессом, а не соревнуйтесь, кто скорее достигнет оргазма".



"Оставайтесь открытыми до новых впечатлений. В частности, не стесняйтесь попробовать всевозможные игрушки".