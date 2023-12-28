Практична магія: як зайнятися найкращим у житті сексом

Іноді серед дедлайнів та моря справ секс видається чимось, що можна відкласти на потім. До речі, дослідження показали: кожен 10-й британець вважає секс необов'язковим та надокучливим. Як виправити ситуацію, читай далі.

Існує чимало способів, як покращити свій секс. Головне – відвертість з партнером або партнеркою.

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Як зайнятися найкращим сексом у житті

Обговоріть ваш секс з партнером або партнеркою.

Поділіться своїми фантазіями. Будьте готові почути фантазії коханої людини. Водночас психологи не радять проводити цю делікатну розмову перед сексом. Найкращий момент для неї – спокійна та розслаблена атмосфера. Наприклад, за вечерею в улюбленому ресторані.

Обміняйтеся еротичними листами.

Їх можна написати від руки або відправити електронною поштою. Тільки уважно – не переплутайте адресу. Бо ваші колеги можуть неабияк здивуватися, отримавши таке "послання".

Справте враження вбранням.

Наприклад, вранці продефілюйте перед партнером або партнеркою у новій білизні і додайте, що повне шоу він або вона зможе побачити лише увечері.

Створіть комфортні умови.

Якщо ваше помешкання тоне у безладі, на секс налаштуватися – дуже важко. Виділіть на прибирання хоча б 20 хвилин, і ви побачите, як усе змінюється.

Запаліть ароматичні свічки.

Приємний запах спонукатиме вас розслабитися й сконцентруватися на процесі.

Комунікуйте під час сексу зі своїм партнером або партнеркою.

Скажіть "мені подобається, коли ти робиш це".

Звичайно, не існує універсального секрету хорошого сексу. Для кожної людини він – свій. Водночас, якщо дослухаєтеся до порад, зможете якісно перезавантажити своє інтимне життя.