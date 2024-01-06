Іноді це навіть корисно: як підтримувати стосунки на відстані

Стосунки на відстані не обов'язково приречені на провал. Якщо обидва партнери твердо впевнені в тому, що хочуть зберегти їх, то їм це цілком вдасться. Однак до цього важливо дійсно докладати зусиль.

Над будь-якими стосунками потрібно працювати, якщо ви хочете, щоб вони були щасливими та здоровими. За словами професорки соціології Університету Південної Кароліни Дебори Коен, у стосунках на відстані для цього доведеться докласти більше зусиль і терпіння.

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Як зміцнити стосунки на відстані

Багато спілкуйтеся. Кожен з партнерів повинен сформулювати свої потреби та бажання, а також відчувати себе почутим. Заздалегідь обговоріть ваші очікування про частоту розмов, обмін повідомленнями та поїздки один до одного.

Обговоріть баланс між незалежністю та зв'язком. У житті трапляється різне – ви можете запланувати зустріч з коханою людиною, але через якісь неочікувані справи її доведеться скасувати. У такому випадку важливо бути гнучкими у ставлені один до одного. Однак це передбачає довіру та спілкування.

Дуже важливо мати повноцінне життя поза стосунками. Людям, які спокійно залишаються наодинці на певний час, може бути навіть краще у стосунках. Адже коли вони знову бачаться, то мають більше тем для обговорення. Вони більш енергійні та наповнені. Час, проведений окремо, може поглибити ваші стосунки і додати пристрасті.

Ресурси важливі. Стосунки на відстані потребують додаткових витрат: грошей на квитки, щоб доїхати до коханої людини, або ж наявності автомобіля. Чим серйознішими стають стосунки, тим більше витрат вони вимагають, адже ваші зустрічі стають частішими.

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Дотримуйтеся принципу "не надто тісно, не надто вільно". Важливо будувати стосунки так, щоб розвивати близькість, але й водночас давати один одному необхідний простір для дихання.

Пам'ятайте, що стосунки на відстані – це не вирок. Через повномасштабну війну в Україні багато пар розділені кілометрами. Лише від вашого бажання і терпіння залежить те, чи вдасться вам зберегти ці стосунки.