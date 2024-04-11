Водночас психологи зауважують, що усі міцні пари все-таки мають дещо спільне. Мовиться про 5 етапів, які проходять закохані. І, на жаль, мовиться не лише про романтику, підтримку та сердечка, що, наче у мультику, кружляють навколо.

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Через які етапи проходять найміцніші пари

Закоханість. Коли здається, що свято – завжди з тобою. Від почуттів втрачаєш голову, підспівуєш романтичним мелодіям й хочеться бути з людиною 24 на 7. На цьому етапі почуття справді не можна контролювати. Партнер або партнерка здається найкращою людиною на планеті: без жодних недоліків.

Розвиток. Перший чар кохання спав. Настав час зробити усвідомлений вибір й збагнути, чи готові продовжити стосунки з людиною. На цьому етапі ви з партнером або партнеркою будуєте спільні плани, досягаєте спільних цілей, дивитеся у майбутнє.

Розчарування. Найскладніший етап. Чимало стосунків руйнуються на цій переломній стадії. Тоді здається, що весь світ проти вас. А в голові з'являється нав'язлива думка: а раптом я зробив або зробила помилку. Головне – не панікувати й не палити відразу всі мости.

Робота. Якщо на попередньому етапі ви вирішили залишатися й працювати над стосунками, отже, зараз саме час зробити це. Ваші стосунки стають впевненішими та дорослішими. Ви розумієте: так, кохана людина – не ідеальна, ідеальних людей загалом немає. Але ви готові приймати партнерку з усіма гранями її особистості.

Кохання, яке все переживе. Якщо ви дійшли до цього етапу, вітаємо: ви маєте надійного партнера або надійну партнерку у всіх життєвих пригодах, випробуваннях та перемогах. Ви точно знаєте, що коли ви разом, то можете все. Навіть звернути гори або переплисти океан.