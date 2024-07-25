Вічні жертви заради партнера: психолог пояснив, як не бути "мучеником" у стосунках

У стосунках нерідко доводиться жертвувати власними бажаннями заради щастя партнера. Це – нормально, якщо людина вам дорога. Однак іноді, коли жертв стає занадто багато, все це переростає у велику образу.

Чому деякі люди постійно йдуть на жертви

Психолог Роберт Тайббі за роки свого досвіду зустрічав багато пар, які були на межі розриву. Дуже часто один партнер забагато жертвував у стосунках і не говорив про власні бажання. Зрештою, він доходив до межі і "закипав".

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Тайббі зазначає, що поведінка партнера, який постійно жертвує, є неправильно. Ймовірно, він робить це не просто так. Ось можливі причини:

ви очікуєте, що кохана людина зробить так само. Але тут важливо розуміти, що всі очікування – лише у вашій голові. Інша людина може про них навіть не здогадуватися, а вважатиме, що ця жертва для вас не є проблемою. Зрозумійте, що партнер не читає ваших думок;

ви ведете рахунок. Якщо раптом ви зрозумієте, що більше разів поступилися партнеру, аніж він вам, то це може призвести до образи.

Здебільшого, люди йдуть на жертви, бо прагнуть уникнути можливого конфлікту. Вони бояться образити кохану людину і бути "поганими".

Так, жертви є частиною життя, але це не стандартний спосіб існування. Замість того, щоб бути мучеником, живіть своїми цінностями, будьте чесними з іншими, піклуйтеся, але не бійтеся говорити,

– наголосив психолог.

Для того, щоб вийти з ролі того, хто постійно жертвує, Тайббі радить більше спілкуватися з коханою людиною. Це допоможе уникнути пасток і невиправданих очікувань. У комунікації можна досягти компромісу, який влаштує вас обох.