Наречена переробила сукню з секонду у вбрання мрії: прекрасні кадри

Блогерка Едріен Бредлі мріяла про красиву весільну сукню. Вона відклала на неї 4 тисячі доларів. Водночас всі вбрання, які припали їй до душі, коштували від 10 тисяч євро.

Спершу Едріен переглянула пропозиції від улюблених дизайнерів. Водночас вони з нареченим Раяном оплачували весілля винятково з власної кишені, тому вирішила, що тратити 10 тисяч на сукню – абсурдно. Про свою весільну епопею вона розповіла у тіктоці.

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Як Едріен знайшла сукню мрії

У весільних бутиках Едріен переміряла близько 60 суконь. Однак жодна з них не стала "тією самою". Зрештою, Едріен обрала варіант, однак ще попросила свою невістку сходити з нею в улюблену вінтажну крамничку.

Я вже вибрала сукню для свого весілля, але ще не переказала гроші, тому що в мене було дивне відчуття, що мені просто потрібно трохи почекати. Я не збиралася шукати або знаходити сукню,

– розповіла блогерка.

Там Едріен знайшла ідеальну бальну білу сукню. Любов сталася з першої миті. Едріен зауважила, що це був один з тих моментів, коли одягаєш щось і більше не хочеш знімати. На жаль, сукня була у дуже поганому стані. Зокрема, на білій тканині були великі жовті сукні.

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На щастя, Едріен дуже любила вінтажні речі й не боялася складнощів. Тому вона переробила сукню. Реставрація обійшлася у понад 3 тисячі євро. Однак результат перевищив очікування.