Як поговорити про секс у парі: 3 прості поради, які допоможуть наважитися на розмову

Діалоги є дуже важливими у всіх аспектах стосунків. Не можна оминати увагою й сексуальне життя пари. Однак перед такими інтимними розмовами часто чомусь є бар'єри, через що у майбутньому можуть виникати конфлікти.

Важливо розуміти, що соромитись говорити про секс – це нормально, оскільки це кордон, який визначає, наскільки близько ми підпускаємо людину до себе. І якщо ви досі не можете наважитися відкритися говорити зі своїм партнером на цю тему, то є 3 прості кроки, які допоможуть подолати це.

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Як наважитися говорити про секс

Розпочніть з дослідження свого тіла.

​Для жінок корисною буде мастурбація за допомогою рук, що допоможе відкрити свою сексуальність, відчути своє тіло. Чоловікам легше реалізувати бажане, оскільки вони не мають стільки стереотипних уявлень про секс, як жінки. Однак для обох важливо досліджувати своє тіло та вміти дослухатися до нього.



Емоційний зв'язок дуже важливий у сексі / Фото Unsplash

Підтримуйте та шукайте власні бажання у парі.

Це важливо і на початку стосунків, і для тих партнерів, які довго разом і хочуть повернути пристрасть. Кожен має реалізовувати свої бажання, відверто говорити про них, а також дослухатися до того, що відчуває і хоче партнер.

Якщо вам важко про це говорити, то нібито знайомтеся з тілом одне одного.

Пам'ятайте, що найважливіша складова будь-яких стосунків – емоційна. Спробуйте щоденну практику – по 15 хвилин обіймайте, цілуйте одне одного. Так ви дізнаєтеся про чутливі зони коханої людини, зможете вивчити, що їй більше подобається, як реагує на ту чи іншу дію. Зовсім не обов'язково, щоб ці любощі закінчувалися статевим актом. Головне – відчути та зрозуміти, чого хоче ваш партнер чи партнерка.