Колосальна цифра: як часто чоловіки купують секс-іграшки

Напередодні цього Різдва хлопці стали дуже зухвалими. Світові ЗМІ розсекретили, як зросла статистика купівлі секс-іграшок. Дані вас здивують.

Зокрема, особливе зацікавлення у чоловіків викликали адвент-календарі з сексуальними іграшками. Покупці на правах анонімності зізнаються, що це – ідеальний спосіб додати пристрасті у стосунках, інформує 24 Канал.

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Загалом чоловіки купують сексуальні іграшки – на 400% більше у порівнянні з показниками минулих років. Це пояснюють тим, що наразі відбувається активна нормалізація сексуального задоволення у повсякденному житті.

Хлопці більше не соромляться, а навпаки – готові інвестувати у свої інтимні розваги.

Як жінки ставляться до нової статистики

Дівчата зізнаються: це – плюс, а не мінус. Вони залюбки отримають пікантну деталь як новорічний подарунок. Дехто навіть зізнається, що секс-іграшки врятували стосунки, вчасно додавши їм феєрверк емоцій. До слова, це – єдиний феєрверк, дозволений в Україні цієї зими.

Тому, якщо роздумували над майже шекспірівським "купувати чи не купувати", відповідь зрозуміла. Додайте родзинку своїм зимовим канікулам. І, до речі, веселих свят.