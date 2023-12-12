В частности, особый интерес у мужчин вызвали адвент-календари с сексуальными игрушками. Покупатели на правах анонимности признаются, что это идеальный способ добавить страсти в отношениях, информирует 24 Канал.

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В общем, мужчины покупают сексуальные игрушки – на 400% больше по сравнению с показателями прошлых лет. Это объясняют тем, что происходит активная нормализация сексуального удовлетворения в повседневной жизни.

Ребята больше не стесняются, а наоборот – готовы инвестировать в свои интимные развлечения.

Как женщины относятся к новой статистике

Девушки признаются: это – плюс, а не минус. Они охотно получат пикантную деталь как новогодний подарок. Некоторые даже признаются, что секс-игрушки спасли отношения, вовремя добавив им фейерверк эмоций. К слову, это единственный фейерверк, разрешенный в Украине этой зимой.

Поэтому, если размышляли над почти шекспировским "покупать или не покупать", ответ ясен. Добавьте изюминку своим зимним каникулам. И, к слову, веселых праздников.