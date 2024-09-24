Я чула шепіт, чула сміх: жінка розповіла про зустріч з померлим коханим

Каллі Джексон розповіла, що покійний чоловік повернувся до неї у річницю своєї смерті. Жінка зауважила, що у неї пробігли мурашки шкірою.

Пара прожила у шлюбі 17 років. У них народилися 3 дітей. Водночас у 2001 році Каллі та Джон розлучилися. Попри це, вони залишалися друзями. У 2022 році Джон помер від цирозу печінки.

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У річницю смерті Джон повернувся додому

Нещодавно Каллі заявила, що Джон після смерті повернувся додому. Камера зафіксувала дивну тінь, яка проходила вітальнею. Каллі впевнена: це Джон прийшов до неї.

Камери встановлені з метою безпеки, і я перевірила їх випадково. Це була річниця смерті Джона, майже з точністю до хвилини. У мене мурашки побігли по шкірі, коли я це зрозуміла. Я дивилася знову і знову, але пояснення не знаходила,

– заявила Каллі.

Вона наголосила: їй приємно, що Джон не забув про неї й наглядає за колишньою дружиною та їхніми дітьми. Каллі додала: вони зберігали теплі стосунки до самої смерті чоловіка. Зокрема, разом зустрічали Різдво.

Наразі Каллі постійно відчуває присутність чоловіка та вірить загалом в існування загробного життя. Зокрема, розповіла, що часто чула шепіт і сміх.