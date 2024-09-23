Драматична історія відбулася у Китаї. Імені дівчини не розкривають. Тим часом її зрадливий коханий – Ши –менеджер у штаб-квартирі China Merchants Bank.

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Деталі історії

Дівчина опублікувала у мережі історію своєї помсти зрадливому коханому. З Ши вона познайомилася у жовтні минулого року. Спершу історія здавалася просто ідеальною. Дівчина зауважила, що коханий був справжнім джентльменом.

Однак згодом дівчина дізналася, що Ши регулярно листується з жінками у різноманітних застосунках для знайомств. Зрештою, вона викрила: коханий користується послугами секс-працівниць. Ши ставав на коліна й благав його пробачити. Дівчина погодилася. Вона не хотіла засмучувати своїх батьків.

Водночас згодом Ши знову взявся за своє. Тоді дівчина вирішила, що мусить помститися зраднику. Зрештою, вона підготувала презентацію у PowerPoint про невірність коханого. Оголосивши про його зв'язок з секс-працівницями, вона зруйнувала його кар'єру. Все тому, що це вважається порушенням закону в Китаї.

Історія просто "підірвала" мережу. Думки користувачів мережі розділилися. Одні заявили, що це – надто жорстоко. Інші погодилися, що зрадник мав бути покараний.