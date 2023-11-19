Втома після сексу: чому вона виникає і як впливає на стосунки

Інколи у деяких пар виникають різні відчуття після сексу. Хтось намагається одразу заснути, відчуваючи певну втому. Інший навпаки – має більше сили та енергії. Це пояснюється різними ритмами.

На думку експертів, це може впливати на стосунки в парі як у спальні, так і поза нею. Вони пояснюють, чому ваші енергії можуть не співпадати.

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Наскільки енергійними ви почуваєтеся після сексу залежить від гормонів, які виділяє наш мозок. Зокрема, окситоцин. Це гормон, який допомагає відчувати тепло та розслаблення.

Якщо людина відчуває оргазм, виділяються інші гормони. Наприклад, вазопресин впливає на пам'ять і навіть агресію. Тому часто відчувається прив'язаність до своїх партнерів. Серотонін покращує настрій. А пролактин допомагає почуватися задоволеним і сприяє розслабленому стану. Їхній вплив може залежати від природи кожної окремої людини.

Але те, що кожен відчуває після сексу, може залежати не лише від гормонів і їхньої дії. У жінок впливає менструальний цикл. У інших випадках свій ефект можуть давати певні ліки та інші зовнішні фактори. Ба більше – повсякденна реакція теж може змінюватися і не завжди буде однаковою після сексу. Якщо ви втомилися до статевого акту, то ваші сили не збільшаться після нього.

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Секс має фізичний вплив. Інтимна активність у ліжку схожа на тренування. І тут хтось втомлюється та бажає відпочити. А інший може бути готовий продовжувати.

Важливо прийняти те, що потребує наше тіло після сексу. Якщо це відпочинок, то він має бути. Нічого доброго не буде у боротьбі з цим,

– пояснюють експерти.

Вони додають, що є цілком нормальним, коли ваша енергія коливається протягом вашого життя, стосунків чи навіть тижня. Якщо ваша реакція чи відчуття після сексу починають вас турбувати (наприклад, ви стаєте знервованішим), можете звернутися за порадою до свого терапевта. Разом можна виявити потенційні причини.

Також варто поговорити з партнером на цю тему. Поясніть, що ви відчуваєте і чого саме потребуєте після сексу. Переконайтеся, чи розуміє він чому вам треба певний відпочинок після статевого акту. Якщо хтось із партнерів має більше енергії, можливо краще її спалити перед сексом, аби потім мати час на спокійні ніжності для обох.