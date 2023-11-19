Усталость после секса: почему она возникает и как влияет на отношения

Иногда у некоторых пар возникают разные ощущения после секса. Кто-то пытается сразу уснуть, чувствуя определенную усталость. Другой наоборот – имеет больше силы и энергии. Это объясняется разными ритмами.

По мнению экспертов, это может влиять на отношения в паре как в спальне, так и вне ее. Они объясняют, почему ваши энергии могут не совпадать.

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Насколько энергичным вы чувствуете себя после секса зависит от гормонов, которые выделяет наш мозг. В частности, окситоцин. Это гормон, помогающий чувствовать тепло и расслабление.

Если человек испытывает оргазм, выделяются другие гормоны. К примеру, вазопрессин влияет на память и даже агрессию. Поэтому часто чувствуется привязанность к своим партнерам. Серотонин улучшает настроение. А пролактин помогает чувствовать себя довольным и способствует расслабленному состоянию. Их влияние может зависеть от природы каждого человека.

Но то, что каждый ощущает после секса, может зависеть не только от гормонов и их действия. У женщин влияет менструальный цикл. В других случаях свой эффект могут давать определенные лекарства и другие внешние факторы. Более того – повседневная реакция тоже может изменяться и не всегда будет одинаковой после секса. Если вы устали до полового акта, то ваши силы не увеличатся после него.

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Секс оказывает физическое влияние. Интимная активность в постели похожа на тренировку. И здесь кто-то устает и хочет отдохнуть. А другой может быть готов продолжать.

Важно принять то, в чем нуждается ваше тело после секса. Если это отдых, то он должен быть. Ничего хорошего не будет в борьбе с этим,

– объясняют эксперты.

Они добавляют, что вполне нормально, когда ваша энергия колеблется в течение вашей жизни, отношений или даже недели. Если ваша реакция или ощущение после секса начинают вас беспокоить (например, вы становитесь более нервными), можете обратиться за советом к своему терапевту. Вместе можно выявить потенциальные причины.

Также следует поговорить с партнером на эту тему. Объясните, что вы чувствуете и в чем именно нуждаетесь после секса. Убедитесь, понимает ли он почему вам нужен определенный отдых после полового акта. Если кто-то из партнеров имеет больше энергии, возможно лучше сжечь ее перед сексом, чтобы потом иметь время на спокойные нежности для обоих.