Щаслива мить після повернення з фронту: воїн-залізничник освідчився коханій на вокзалі

Воїн-залізничник, повернушись з фронту, зворушливо освідчився коханій. Романтичними кадрами поділилися у мережі.

Воїн-залізничник Андрій повернувся з фронту й освідчився коханій Мирославі. Щемливі фото опублікували у мережі.

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Чутливий момент стався на головному вокзалі Львова біля "Потяга до тебе", де Андрій зробив пропозицію перед усіма пасажирами та працівниками залізниці. Мирослава відповіла: "Так!",

– мовиться у повідомленні.



Щасливий момент Андрія та Мирослави / Укрзалізниця



Закохані на вокзалі Львова / Укрзалізниці

Українці залишили закоханим багато щасливих коментарів. Люди наголошують, що любов переможе, й бажають закоханим море щастя під мирним після перемоги небом.

Військовий освідчився коханій на концерті

Раніше мережу зворушили кадри, як український захисник освідчився коханій на концерті, де виконували музику з фільмів про "Гаррі Поттера". Наречений, як справжній чарівник, одягнув довгу мантію. Під нею було видно форму воїна ЗСУ. Обличчя герой прикрив балаклавою. Коли кохана вийшла на сцену, воїн опустився на одне коліно й освідчився дівчині. У цю мить символічний оркестр почав грати легендарну пісню Nick Cave та The Bad Seeds "O Children".