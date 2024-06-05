Пішов на війну, щоб врятувати кохану з окупації: щемливе відео з освідчення військового

20-річна Діана з перших днів повномасштабної війни опинилася в окупації. Її коханий 22-річний Анатолій не міг сидіти склавши руки, коли його дівчина була в небезпеці, а тому одразу вступив у Збройні Сили України, щоб врятувати Діану. Сьогодні вони обоє – військові.

Найромантичніше освідчення військових

Діана та Анатолій довели – справжнє кохання подолає усі на світі перешкоди.

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Анатолій рік провів на передовій. Він боронив нашу державу у найгарячіших точках, серед яких була й Авдіївка. Зараз Діана та Анатолій проходять службу у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та допомагають повертати наших героїв додому.

Днями чоловік романтично освідчився своїй коханій на благодійному заході, організованому на підтримку дітей військовослужбовців. Кадрами з цього дня поділилася керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк.



Військовий романтично освідчився коханій / Фото Юлії Павлюк

На відео видно, як Анатолій підходить до Діани з величезним букетом червоних троянд під романтичну пісню "Повільно", яку виконує Adam. Щаслива дівчина одразу прийняла пропозицію коханого. Закохані військові просто сяяли від щастя. Вони ніжно танцювали та обіймалися, а весь зал підспівував.

Їхня історія кохання розгорталася всупереч випробуванням війни. Вони – найкраще уособлення молодого покоління українців – вільних, свідомих, сміливих, незламних. Такими будуть і їхні діти – майбутнє України,

– сказала Юлія Павлюк.

Дивіться відео щемливого освідчення:

Юлія Павлюк зауважила, що ця подія стала найчуттєвішою на заході. Усі гості були розчулені історією кохання військових.

Ми вітаємо Діану та Анатолія з заручинами й бажаємо їм щасливого сімейного життя під мирним українським небом.