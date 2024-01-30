Плакав увесь зал: військовий освідчився коханій на концерті, де грали музику з "Гаррі Поттера"

Український військовий придумав найромантичніше освідчення для будь-якої шанувальниці "Гаррі Поттера". Воїн встав на одне коліно перед своєю коханою Марією на концерті оркестру, який виконував музику з Поттеріани.

Під мантією чарівника був військовий ЗСУ

Пам'ятаєте слова Албуса Дамблдора про те, щастя можна знайти навіть у найтемніші часи? Ці слова ідеально описують щемливу та несподівану подію, яка трапилася на концерті.

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Відео з пропозицією опублікували у тіктоці. На ньому видно, як актор, переодягнений у Геґріда просить вийти на сцену людину, яка сидить на 28 місці 4 ряду. Здивована Марія одразу підвелася й вийшла на сцену, не здогадуючись, що її очікує далі.

Коли на сцену вийшов її коханий, дівчина почала плакати. Чоловік був одягнений, як і належить усім чарівникам, у довгій мантії. Та під нею виднілася форма військовослужбовця Збройних Сил України. На обличчі у воїна була балаклава, то ж ніхто інший, окрім коханої, не міг його ідентифікувати.

Дивіться зворушливе відео освідчення військового:

З величезним букетом білих та червоних троянд і м'якою іграшкою чоловік встав на одне коліно й освідчився коханій. Марія зовсім не очікувала на появу чоловіка, то ж вражена плакала й кивала головою, підтверджуючи, що згідна вийти заміж за захисника.

Увесь зал гучно аплодував, а символічний оркестр почав грати пісню Nick Cave та The Bad Seeds "O Children", під яку у фільмі танцювали Гаррі та Герміона, щоб хоча б на мить забути про важкий тягар, який був на їхніх плечах. Військовий з коханою залишилися на сцені й повільно танцювали обійнявшись, поки на фоні показували сцени з фільму. Момент був наскільки чуттєвий та романтичний, що плакати почав майже весь зал.