Допомагали поліцейські: військовий оригінально освідчився коханій
Джерело:поліція Вінницької області
Освідчення – це завжди особливий та в кожного унікальний момент. Військовослужбовець Ігор вирішив додати до пропозиції руки й серця трішки екстриму.
21-річний Ігор та 18-річна Руслана разом 8 місяців. Військовий одразу зрозумів, що хоче провести з коханою все своє життя, тому з освідченням вирішив не затягувати.
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Дівчина зовсім не очікувала на освідчення
Аби пропозиція стала насправді неочікуваною та незабутньою, Ігор попросив допомоги у вінницьких поліцейських. Він подзвонив Руслані і сказав, що забув скинути на флешку документи. Дівчина мала виручити коханого і привести йому ноутбук. Сам Ігор у той час поспішив у квітковий магазин за букетом червоних троянд.
Таксі, в якому Руслана їхала з подругою, зупинила поліція. Правоохоронці сказали, що автомобіль перебуває у розшуку, тому їм потрібно поїхати у відділок і дати пояснення. Руслана вже почала добряче переживати і точно не здогадувалася, що далі її очікує сюрприз.
Раптом з автомобіля вийшов щасливий Ігор. Він став на одне коліно і запитав, чи Руслана вийде за нього заміж. Переляк на обличчі майбутньої нареченої одразу змінився на сльози радості. Дівчина прийняла пропозицію коханого і погодилася одружитися з ним.
Дивіться відео з оригінальним освідченням військового:
До речі, раніше ми писали історії нареченої, коханий якої виявився не таким оригінальним. Жінка вважає, що її освідчення було найгіршим у світі. Вона ніяк не може пробачити чоловіку це і навіть думає про скасування весілля. Що такого зробив цей наречений – читайте за посиланням.