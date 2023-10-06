Трансатлантична сукня: як створювався весільний образ Вікторії Бекхем

Вікторію Бекхем називають іконою стилю. А її ранні образи й досі викликають чимало обговорень.

Так, всесвітньовідома дизайнерка весільних суконь Віра Вонг долучилася до створення образу Вікторії для її весілля з Девідом. Віра пригадала, як змушена була 4 рази літати між Лондоном та Нью-Йорком з корсетом колишньої учасниці "Spice Girl".

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Металевий корсет

Вікторія та Девід одружилися у 1999 році. Тоді жінка вразила усіх своїм вишуканим образом у сукні кольору шампанського. Особливою її родзинкою став корсет. Його виготовляв на замовлення корсетний майстер Містер Перл, який працював винятково у Лондоні.

Я називаю це "трансатлантичною" сукнею. Бо той ліф 4 рази літав на Concorde (пасажирський літак – 24 Канал),

– розповіла Вонг.

Девід та Вікторія у весільних образах / Інстаграм Девіда Бекхема

Спочатку вона літала до Лондона, а потім Вікторія двічі прилітала до Нью-Йорка на примірку. Чому саме цього майстра обрала місіс Бекхем, бо його корсети роблять унікальну тонку талію, як у давні часи.

"Він виготовляє корсети, які потрібно втягувати в ці металеві речі. Щоб зашнуруватись, потрібно близько 45 хвилин, і ваша талія може зменшитися буквально до 18 дюймів, як у Скарлетт О'Хари", – зазначила дизайнерка.

Вікторія Бекхем у весільній сукні / Інстаграм Девіда Бекхема

Віра Вонг зізнається, що такий метод фіксації талії вважає досить екстремальним, бо завжди була за комфорт для наречених. Але погодилася з вибором Вікторії. Єдине, коли зірка завагітніла, примірки довелося призупинити. Більш ніж за рік "трансатлантична" сукня знову повернулася у справу.

Я пам'ятаю маленького Брукліна, який повзав у ліжку поки його мама приміряла весільну сукню,

– пригадала Вонг.

До речі, тоді ще маленький Бруклін супроводжував своїх зіркових батьків на церемонії. Девід у своєму Інстаграмі раніше ділився архівними фото, де вони усією родиною у фіолетових костюмах весело проводять час на весільному афтепаті.

Другі весільні образи Вікторії та Девіда / Інстаграм Девіда Бекхема

"Я просто взяв приклад з Вікторії. Але про що ми думали?", – іронічно прокоментував ці образи Девід, характеризуючи непевну моду 90-х.