Була категорично проти Кейт: ЗМІ розкрили дані про відносини королеви Камілли й принца Вільяма

Королівський експерт Крістофер Андерсен розповів шанувальникам королівської родини невідомі раніше факти про відносини королеви Камілли та принца Вільяма. Несподівано з'ясувалося, що вона була категорично проти його лав сторі з Кейт Міддлтон.

Камілла й Вільям вперше зустрілися, коли майбутньому принцу Уельському було лише 17. Зустріч відбулася у Кларенс-хаусі у вихідні, й після неї Камілла просила джин з тоніком.

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Упродовж перших років відносини Вільяма та Камілли були дуже натягнутими. Зокрема, принц не міг вибачити їй роману з його батьком під час його шлюбу з принцесою Діаною.

Вільям і Гаррі завжди не довіряли Каміллі та відчували на неї образу через свою відданість своїй матері. Їм ніколи не було комфортно відкриватися їй по-справжньому,

– пише Андерсен.

Водночас згодом Вільям зміг примиритися з Каміллою. Принцу подобається те, яким поруч з нею став король Чарльз.

Камілла була проти Кейт

Наразі Камілла та Кейт Міддлтон – чудовий тандем. Однак, за словами Андерсена, спершу майбутня королева була категорично проти Кейт. Вона вважала її недостатньо аристократкою. Дуже дивно, зважаючи, що свого часу Чарльзу не дозволили одружитися з Каміллою саме через це.



Кейт і Вільям – улюблена пара мільйонів / Getty images

На думку Камілли, Кейт була "не з їхнього класу". Водночас вона "завжди трохи боялася принца Вільяма", щоб якось перешкоджати цим стосункам.

На щастя, з плином часу відносини між Кейт і Каміллою потепліли.