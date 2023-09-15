Вихідні будуть гарячими: 8 видів сексу, які обов'язково треба спробувати

Секс – важлива складова будь-яких стосунків. Щоб додавати різноманіття в інтимне життя, необхідно постійно експериментувати в ліжку, не боятися говорити про свої бажання партнерові.

Є кілька видів сексу, які допоможуть повернути в стосунки пристрасть, розпалити нові відчуття, яких раніше бракувало.

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Секс карецца

У перекладі з італійської – "пестити". Головний секрет цього сексу – відсутність оргазму, однак досягнення високого емоційного зв'язку з партнером. Щоб отримати максимальне задоволення, дивіться в очі одне одному, обіймайтеся, торкайтеся, видавайте звуки, зробіть легкий масаж. Таким сексом ідеально займатися вранці протягом 20 хвилин. З його допомогою виробиться гормон щастя, позитивний настрій на цілий день – гарантовано.

Секс кікі

Це максимально швидкий секс, без прелюдії, у будь-якому місці. Головне – пристрасть, яка панує між партнерами, а не те, де вони хочуть зайнятися коханням. Спонтанність відіграє важливу роль у цьому виді сексу. Зверніть увагу, що не варто голосно кричати чи стогнати. Насолоджуйтесь цим збудженням у тиші.

Аквасутра

Ванна – ідеальне місце для пестощів. Під час прийняття ванни, всі м'язи розслабляються, зникає нервове напруження, яке накопичилось за день. У ванні гарантований чуттєвий секс, який точно внесе різноманіття в інтимне життя. Якщо ж хочеться чогось агресивнішого, то скористайтеся душем, але не забудьте про безпеку.

Outdoor-секс

Секс на вулиці завжди непередбачуваний та приємний. На відкритому просторі сповна відчувається свобода, можна робити все, що заманеться. Для нього немає ідеального часу – кохатися на свіжому повітрі можна як вдень, так і вночі. Оргазм у такому статевому акті – гарантований.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.



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Секс-гурме

Морепродукти, реберця ягняти – це те, що найбільше зваблює чоловіків. Влаштуйте романтичну вечерю з цими стравами, годуйте одне одного. Щоб пристрасті було ще більше, "малюйте" соусами на тілі одне одного, а потім, не поспішаючи, злизуйте їх. Кульмінація такого вечора точно сподобається обом.

Фітнес-еротика

Секс – чудовий спосіб скинути зайві калорії. Пристрасні поцілунки, статеві акти, прелюдії – все це допомагає покращити фізичну форму. Під час сексу, залежно від його тривалості та інтенсивності, в середньому спалюється 100 – 200 калорій.

Тантричний секс

У такому сексі треба прагнути випробувати насолоду всім тілом, кожною клітиною. Велику роль в такій техніці відіграють погляд, дихання, пестощі. А довгий та глибокий оргазм змусить тремтіти від задоволення.

Кіберсекс

У теперішньому житті українців, коли мільйони сімей живуть окремо, цей вид сексу неабияк популярний: чати сексуального характеру, інтимне спілкування з камерою чи без неї. Однак важливо, щоб такий секс був дозованим, адже інколи він переростає у залежність, створює емоційні проблеми у звичайному статевому житті.