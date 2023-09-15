Выходные будут горячими: 8 видов секса, которые обязательно нужно попробовать

Секс – важная составляющая любых отношений. Чтобы добавлять разнообразие в интимную жизнь, необходимо постоянно экспериментировать в постели, не бояться говорить о своих желаниях партнеру.

Есть несколько видов секса, которые помогут вернуть в отношения страсть, разжечь новые чувства, которых раньше не хватало.

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Секс карецца

В переводе с итальянского – "баловать". Главный секрет этого секса – отсутствие оргазма, однако достижение высокой эмоциональной связи с партнером. Чтобы получить максимальное удовольствие, смотрите в глаза друг другу, обнимайтесь, прикасайтесь, издавайте звуки, сделайте легкий массаж. Таким сексом идеально заниматься по утрам в течение 20 минут. С его помощью выработается гормон счастья, позитивный настрой на целый день – гарантировано.

Секс кики

Это максимально быстрый секс, без прелюдии, в любом месте. Главное – страсть, царящая между партнерами, а не то, где они хотят заняться любовью. Спонтанность играет немаловажную роль в этом виде секса. Обратите внимание, что не стоит громко кричать или стонать. Наслаждайтесь этим возбуждением в тишине.

Аквасутра

Ванная – идеальное место для ласки. Во время принятия ванны все мышцы расслабляются, исчезает нервное напряжение, которое накопилось за день. В ванне гарантирован чувственный секс, который точно внесет разнообразие в интимную жизнь. Если же хочется чего-то более агрессивного, то воспользуйтесь душем, но не забудьте о безопасности.

Outdoor-секс

Секс на улице всегда непредсказуем и приятен. На открытом пространстве вполне чувствуется свобода, можно делать все, что заблагорассудится. Для него нет идеального времени – заниматься любовью на свежем воздухе можно как днем, так и ночью. Оргазм в таком половом акте – гарантирован.

Секс – прекрасная возможность исследовать новые грани отношений и лучше узнать себя и партнера. Чтобы эти эксперименты были безопасными, используйте презервативы. Durex®, которые протестировались электроникой и прошли испытания на качество.



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Секс-гурме

Морепродукты, ребрышки ягненка – это то, что больше всего обольщает мужчин. Устройте романтический ужин с этими блюдами, кормите друг друга. Чтобы страсти было еще больше, "рисуйте" соусами на теле друг друга, а затем, не торопясь, слизывайте их. Кульминация в такой вечер точно понравится обоим.

Фитнес-эротика

Секс – отличный способ сбросить лишние калории. Страстные поцелуи, половые акты, прелюдии – все это помогает улучшить физическую форму. Во время секса в зависимости от его продолжительности и интенсивности в среднем сжигается 100 – 200 калорий.

Тантрический секс

В таком сексе нужно стремиться испытать удовольствие всем телом, каждой клеточкой. Большую роль в такой технике играют взгляд, дыхание, ласки. А длинный и глубокий оргазм заставит дрожать от удовольствия.

Киберсекс

В нынешней жизни украинцев, когда миллионы семей живут отдельно, этот вид секса очень популярен: чат сексуального характера, интимное общение с камерой или без нее. Однако важно, чтобы такой секс был дозирован, ведь иногда он перерастает в зависимость, создает эмоциональные проблемы в обычной половой жизни.