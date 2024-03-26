Сексологиня назвала 5 ознак того, що ви можете бути поганими у ліжку

Іноді вам може здаватися, що у ліжку ви "не дуже", або ж про це прямо міг сказати ваш партнер. Щоб визначити правда це чи ні і що з цим робити – читайте далі.

Британська сексологиня Міранда Крістоферс назвала типи поведінки під час сексу, які дійсно можуть свідчити про те, що вам складно повністю насолоджуватися цим інтимним моментом.

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Люди не можуть бути "хорошими" в ліжку – розслабленими та залученими, – якщо відчувають, що їх засуджують або відчувають емоційну небезпеку,

– пояснила Крістофер.

Далі вона перерахувала ознаки того, що ваш секс "похмурий".

Ти можеш кохатися лише з вимкненим світлом

Коли ви невпевнені у своєму тілі, то не можете бути відкритим або спонтанним. Відповідно – ви менш чутливі й забагато уваги акцентуєте на тому, який маєте вигляд. Це проявляється тоді, коли ви наполягаєте на сексі в темряві або під ковдрою.

Щоб почуватися більш сексуально, додайте романтичної атмосфери – запаліть свічки, увімкніть музику. Запитайте у партнера, що саме йому подобається у сексі з вами, щоб відчути впевненість.

Ти не говориш про секс

Якщо ви соромитеся обговорювати секс зі своїм партнером, то як можете бути впевненим у тому, що саме йому подобається, або чого він хоче? Можливо, ви любите швидкий темп, а партнер навпаки – повільний. Людина, яка не обговорює секс, не говорить про свої бажання і не знає бажань партнера – не може вважатися "хорошою" у ліжку.

Твій партнер рідко буває у настрої до сексу

Деякі люди займаються сексом тільки тому, що так "треба" і цього хоче інший партнер. Хтось може боятися, що засмутить свою другу половинку, якщо скаже, що сьогодні не хоче займатися сексом. Це – неправильно, адже така поведінка руйнує довіру у стосунках.

Сексом потрібно займатися лише тоді, коли цього дійсно хочуть двоє. Якщо ви любите ранковий секс, а ваш партнер – нічний, тоді обговоріть цю ситуацію й знайдіть рішення, яке влаштує вас обох. Не потрібно схиляти до сексу людину, яка не налаштована ним займатися. Крім того, якщо ви часто будете весело проводити час разом в інший спосіб, то ваше лібідо може синхронізуватися.

Ти дотримуєшся однієї техніки

Якщо одному партнеру сподобалося те, що ви робите у сексі, то ви можете подумати: "Я знаю, що роблю, і які кнопочки натискати". Під час інтимної близькості з іншою людиною ви йдете за старою схемою, яка вже один раз спрацювала. Та насправді кожен партнер індивідуальний, тому те, що подобається одній людині, може не сподобатися іншій. Потрібно експериментувати.

Навіть якщо ви вже багато років у шлюбі, то також не варто "постійно натискати ті самі кнопочки". З часом сексуальні уподобання людей можуть змінюватися, тому завжди варто пробувати щось нове.

Ти заглиблений у свої думки

Деякі люди ніяк не можуть "викинути" з голови зайві думки під час сексу. Дуже важливо навчитися бути тут і зараз та акцентувати всю увагу на тілесних відчуттях. Ваш партнер одразу відчує, якщо ви будете думати про плани на день чи інші важливі справи під час сексу, а це точно не зблизить вас.