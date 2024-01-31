З весільної сукні у повсякденну річ: матір нареченої перешила сукню доньки у жакет

Еллі Гьоке-Батлер з Каліфорнії була досить рішучою нареченою, то ж ще на весіллі обрізала частину своєї сукні, аби почуватися комфортніше. Через 4 місяці у дівчини та її мами виникла геніальна ідея, як можна використати обрізану тканину.

Через сильну спеку наречена обрізала сукню

У день весілля Еллі та її чоловіка Алана було дуже жарко та волого. Танці у довгій мереживній сукні стали справжнім випробовуванням для нареченої.

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У моєї єдиної дружки, Кейлінн, був маленький вентилятор, яким вона намагалася мене охолодити. Я пожартувала про бажання відрізати нижню частину сукні. Ми посміялися з цього приводу, а потім подивилися один на одного і сказали: "Хм, добре, ми могли б це зробити",

– розповіла Еллі.

Дівчина вирішила, що це її сукні і її день, то ж вона може робити що завгодно, аби їй було зручно. Еллі взяла у руки ножиці і спробувала відрізати нижню частину сукні, але тканина не хотіла різатися. То ж на допомогу прийшов дружба зі своїм кишеньковим ножем, який рівно і швидко різав тканину.

У цей момент наречена хвилювалася лише за те, що подумає її мама про таку витівку. Але жінка сказала, що це чудова ідея.

Еллі отримала річ, яку носитиме щодня

Мама нареченої – Беккі Батлер – має свій бізнес з продажу жакетів та курток. 4 місяці після весілля у її крамницю навідалася жінка, яка попросила виготовити для неї джинсовий жакет з мереживними вставками. У цей момент Беккі та Еллі згадали про залишки тканини з весільної сукні й вирішили поекспериментувати.

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Креативна мама купила джинсову тканину й за 2 дні пошила доньці жакет з мереживом з весільної сукні. Тепер Еллі може щодня носити річ, яка нагадуватиме їй про прекрасний весільний день.

Дивіться відео, як жінка пошила доньці жакет з весільної сукні:

Навіщо залишати свою весільну сукню в коробці після весілля? Дайте їй нове життя, як щось прекрасне, чим ви зможете насолоджуватися роками,

– сказала Еллі.

Найбільше ідея з перешитою сукнею сподобалася Алану. Коли дружина одягає жакет, він завжди робить їй компліменти й розповідає людям історію його створення.