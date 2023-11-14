Коротка фата повертається: головні весільні тенденції 2024 року

Весільні тенденції змінюються з року в рік. Те, що було популярним 5 років тому, зараз вважається старомодним. Весільні експерти підготували список речей, які допоможуть зробити ваше весілля сучасним та стильним.

Урахування весільних тенденцій під час планування весілля перетворить ваш особливий день у справді унікальне свято не тільки для вас, а й для гостей. Це допоможе продемонструвати вашу індивідуальність та стиль.

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2024 рік стане роком нетрадиційних весіль і персоналізації. Від нетрадиційних місць проведення весілля та закладів харчування з менш офіційною атмосферою до альтернативних весільних суконь, які відображають ваш особистий стиль,

– наголосила редакторка Rock My Wedding Дженніфер Ред-Домінгуез.

Святкування на природі

Вибір місця святкування та декору задає вашому весіллю атмосферу й настрій. Останніми роками молодята все частіше обирають нетрадиційні місця для святкування: виноградники, промислові приміщення, сільські споруди тощо. У 2024 році цей тренд набере ще більшої популярності.

"Ці нетрадиційні місця пропонують порожнє полотно для творчості та дозволяють вам перетворити простір на відображення вашого особистого стилю", – пояснила Ред-Домінгуез.

Зелень у декорі

У декорі популярним буде використання зелені та квіткових композицій. Евкаліпт і папороть додадуть пишноти і природності.

Популярними стають підвісні інсталяції, це можуть бути квіти або ліхтарі. Вони створюють приголомшливий фокус у будь-якому місці й додають відчуття драматизму. Крім того, на весільних фото це виглядатиме просто неймовірно.



Ліхтарі залишаються у тренді у 2024 році / Фото Sam Docker

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Тренди в одязі нареченої

У світі поширюється новий тренд на весільні сукні. Наречені починають надавати перевагу іншим кольорам, а не тільки білому: шампанському, ніжно рожевому і навіть яскравим. Ці нетрадиційні кольори дозволяють нареченим виразити свою унікальність і виділитися на тлі інших.



Наречені одружуються в яскравих сукнях / Фото Amy B

У фешн-індустрію повернувся тренд на занижену талію і це не оминуло весільні сукні. У 2024 році сукні з низькою талією вважатимуться стильними. Це гарна новина для тих, хто має форму тіла у вигляді пісочного годинника або коротшу верхню частину тіла. Сукня у такому фасоні підкреслить вигини і продовжить лінію тулуба.

У тренді також залишаються мереживо та вишивка на сукні. Ці деталі додадуть вашому образу жіночності та романтичності.



Мереживо та вишивка будуть у тренді у 2024 році / Фото Fidel Hajj, Pexels

Елегантності весільній сукні додасть великий бант. Така деталь приверне увагу до спинки або декольте, чим підкреслить загальний образ. Банти для весільних суконь можуть бути різних розмірів та з різних тканин, тому з ними можна поекспериментувати і знайти той, який ідеально довершить образ.

За словами Ред-Домінгуез, довга фата вже неактуальна. У 2024 році краще надати перевагу вуалі. Також можна на неї почепити коротку фату. Такий образ буде більш грайливим та ідеально підійде для вечірки.

Весільні сувеніри

Весільні сувеніри – це особливий спосіб висловити вдячність гостям за те, що вони розділили з вами радість вашого одруження. Важливо обрати щось унікальне та персоналізоване.



Подарунок від наречених гостям / Фото L'Orangerie du Manoir

Шоти замість шампанського

Багато пар замість шампанського надали перевагу шотам або авторським коктейлям. Цей весільний тренд набирає все більше популярності. Однак тут важливо орієнтуватися й на смакові вподобання ваших гостей.



Коктейлі на весіллях набирають популярності / Фото Grace & Mitch

Зауважимо, ваше весілля у будь-якому випадку буде унікальним, адже це ваша особлива історія. Однак ці поради допоможуть вам зробити цей неймовірний день ще кращим.