Весільного героя звуть Ернесто. Він розповів, що для більшості людей весілля – один з найщасливіших днів життя. Водночас є й ті, хто передумав в останній момент, однак не може про це сказати. Тоді, за словами чоловіка, потрібно діяти негайно.

Зверніть увагу Залишилися друзям: жінка, закохана у літак, завершила свої стосунки з Boeing 737

Як Ернесто може "допомогти"

Ернесто готовий професійно зіпсувати весілля. Зокрема, вдати з себе палкого коханця, який пропонує нареченому або нареченій разом втекти або скасувати свято.

Якщо ти сумніваєшся, не хочеш одружуватися або не знаєш, як сказати "ні", не хвилюйся більше, я скасую весілля для тебе. Тобі потрібно лише сказати мені час, місце і дату, і я з'явлюся на церемонію. Я скажу, що я – кохання твого життя, і ми втечемо разом, тримаючись за руки,

– заявив Ернесто.

Коштує послуга доволі демократично – лише 500 євро. Водночас є нюанс. Якщо ображена сторона вирішить вдарити Ернесто, доведеться доплачувати. За кожен удар по 50 євро.