Весілля у жовтому кольорі: як організувати сонячне та стильне святкування

Стиль та декор весілля виражають характер та уподобання наречених. Якщо ви хочете організувати яскраве, драйвове і водночас дуже стильне святкування – подумайте над жовтим кольором, який буде основним у колірній гамі свята.

Як створити сонячне весілля

Колірна палітра на весіллі дуже важлива – вона формує загальну естетику та передає настрій святкування. Жовтий колір обов'язково створить атмосферу піднесення та веселощів.

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Яскравість, видимість, тепло та оптимізм жовтого кольору роблять його дуже привабливим для весіль. Він часто асоціюється з сонячним світлом, літом і теплом, тому створює живу та привабливу атмосферу,

– пояснила весільна планувальниця Алекс Моро.

Жовтий колір буде доречним на будь-яких локаціях для святкування, але особливо красиво він доповнює атмосферу весілля на пляжі та в лісі. Відтінків жовтого є дуже багато, тому цей колір буде однаково красивим у будь-яку пору року.

Крім того, ви можете додати й інші кольори, а жовтий зробити акцентним. До прикладу, весільні запрошення можна оформити у ніжних відтінках жовтого, блакитного та рожевого.



Запрошення на весілля / Фото Jeff Brummett

Якщо ви дуже творчі або любите експерименти, то як щодо того, щоб пофарбувати весільну сукню?



Яскрава весільна сукня / Фото yellow bird visuals

Якщо розмальована сукня для вас – занадто, то можна додати аксесуари жовтого кольору. Вони зроблять ваш весільний образ цікавим та унікальним.



Весільні аксесуари / Фото Kyle Eyee

Жовтий букет нареченої на весіллі – обов'язковий, якщо ви обрали цей колір для святкування. Це можуть бути лише жовті квіти, або ж поєднайте їх з білими. Якщо весілля навесні – то ідеальними будуть жовті тюльпани та півонії, восени – соняшники та жоржини. Обирайте саме сезонні квіти, адже так ви зможете заощадити на вартості букета.



Букет нареченої з жовтих квітів / Фото Samm Blak

Дозвольте вашим подружкам обрати той відтінок жовтого кольору, який їм пасуватиме. Не обов'язково, щоб всі сукні були однакові. Різні відтінки навпаки буду мати цікавіший вигляд на загальній картинці.



Сукні подружок нареченої у жовтому кольорі / Фото Irina and Matej

Додайте жовтих квітів у декорації, арку та на столи гостей. Жовтий може бути і яскравим, і приглушеним. Не бійтеся експериментувати й оберіть свій ідеальний відтінок жовтого.

Деталі для весілля у жовтому кольорі / Фото Katelyn James, Ivy weddings, Anya Kernes, Caroline Lima

До речі, влітку до жовтого декору можна додати лимони та апельсини. Апероль – буде ідеальним коктейлем на такому святкуванні.