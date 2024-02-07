Наречені одружилися у стилі "Великого Гетсбі": фото з похмурого та розкішного весілля

Молодята Тейлор та Кевін з Нью-Йорка обожнюють місто, в якому живуть. Обираючи стиль для весілля, вони надихалися саме його атмосферою.

Заручини – найкращий день у житті

Тейлор і Кевін познайомилися в коледжі Університету Делаверу. Хлопець та дівчина одразу відчули, що між ними спалахнула іскра. Та це був кінець навчального року, то ж стосунки між ними не встигли розпочатися.

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Повернувшись на навчання, Тейлор та Кевін зустрілися на дні народження спільної подруги. З того часу закохані стали нерозлучними. Через кілька років, у травні 2021 року, Кевін освідчився коханій під мостом у Центральному парку Нью-Йорка.

Для Тейлор цей день став найкращим у житті. Адже Кевін подбав про те, аби усі їхні рідні та друзі відсвяткували з ними цю мить. То ж коли заручена пара прийшла в паб, то побачила усіх найближчих людей. День перетворився на суцільне святкування.

На весіллі переважав чорний колір

Весілля наречені запланували на січень 2023 року, а на святкування запросили 200 людей.

Я хотіла, щоб наш день був романтичним, трохи похмурим і дуже веселим. Я почала описувати своє бачення та атмосферу – вона мала бути такою, як коли Великий Гетсбі зустрічається з гостями. Тобто я просто хотіла повторити атмосферу Нью-Йорка,

– розповіла Тейлор.

Про свої бажання наречена сказала весільним організаторам, й вони взялися за реалізацію плану.

У весільному декорі переважали темні відтінки – чорний та червоний. Подруги нареченої були одягнені у чорні сукні, а друзі нареченого – у чорні костюми.

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Тейлор обрала сукню фасону "рибка" з відкритим декольте та довгим розкішним шлейфом. Оскільки весілля було взимку, наречена одягнула довгі рукавички, а на вулиці – білу шубу. Образ доповнювали довга фата та букет з червоних троянд. Кевін був одягнений у чорний смокінг та чорну сорочку.

Наречені мали розкішний та вишуканий вигляд. Оскільки весілля було у стилі "Великого Гетсбі", то й декорації були відповідними – пишні та багаті.

Розкішне та похмуре весілля у стилі "Великого Гетсбі" / Фото Niki Marie

Тейлор та Кевін були в захваті від власного весілля. Все пройшла саме так – як вони мріяли.