Секс на першому побаченні: всі за і проти
1 серпня 2023, 18:30Читать новость на русском
Секс на першому побаченні може стати як складним, так і цікавим досвідом, що має свої позитивні та негативні сторони. У будь-якому разі важливо пам'ятати про захист від ІПСШ.
24 Канал звернув увагу на рекомендації сексологів і підготував добірку всіх "за" і "проти" сексу на першому побаченні. Приймайте розумні рішення та домовляйтеся про відкритий та довірливий діалог з партнером.
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Секс на першому побаченні: так чи ні
Негативні сторони:
- Відчуття невпевненості. Секс на першому побаченні може призвести до великого стресу та невпевненості, особливо якщо ви знайомі недавно.
- Ризик зараження ІПСШ. Без контрацепції секс на першому побаченні може збільшити ризик передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом, таких як ВІЛ, сифіліс, гонорея та інших.
- Вплив на подальші відносини. Інтимний контакт на першому побаченні може створити нереалістичні очікування від партнера.
- Підвищене емоційне навантаження. Занадто швидкий перехід до інтимності може зробити тебе залежним від нього або неї емоційно.
Позитивні сторони:
- Шалена пристрасть. Сексуальна привабливість та хімія можуть з'явитися вже з першого побачення, і для деяких людей це може бути сильним сигналом сумісності.
- Посилення емоційного зв'язку. Взаємне розуміння і задоволення від інтимного контакту можуть підсилити емоційний зв'язок між партнерами, сприяючи глибшому розумінню один одного.
- Пізнавання себе. Для деяких людей секс на першому побаченні може допомогти виявити їхні сексуальні потреби та бажання. Втім, не забувайте, що секс на першому побаченні має відбуватися за спільною згодою!
- Перевірка сумісності. Для деяких людей важливо перевірити сумісність у сексуальному плані відразу, щоб уникнути подальших розчарувань або неврегульованих відносин.