Секс на первом свидании: все за и против
1 августа 2023, 18:30Читати новину українською
Секс на первом свидании может стать как сложным, так и интересным опытом, имеющим свои положительные и отрицательные стороны. В любом случае важно помнить о защите от ИППП.
24 Канал обратил внимание на рекомендации сексологов и подготовил подборку всех "за" и "против" секса на первом свидании. Принимайте разумные решения и договаривайтесь об открытом и доверительном диалоге с партнером.
Смотрите также Секс во время месячных: как сделать его приятным
Секс на первом свидании: да или нет
Отрицательные стороны:
- Чувство неуверенности. Секс на первом свидании может привести к большому стрессу и неуверенности, особенно если вы знакомы недавно.
- Риск заражения ИППП. Без контрацепции секс на первом свидании может увеличить риск передачи инфекций, передающихся половым путем, таких как ВИЧ, сифилис, гонорея и другие.
- Воздействие на дальнейшие отношения. Интимный контакт на первом свидании может привести к нереалистичным ожиданиям от партнера.
- Повышенная эмоциональная нагрузка. Слишком быстрый переход к интимности может сделать тебя зависимым от него или от нее эмоционально.
Положительные стороны:
- Безумная страсть. Сексуальная привлекательность и химия могут появиться с первого свидания, и для некоторых людей это может быть сильным сигналом совместимости.
- Усиление эмоциональной связи. Взаимное понимание и удовлетворение от интимного контакта могут усилить эмоциональную связь между партнерами, способствуя более глубокому пониманию друг друга.
- Узнавание себя. Для некоторых людей секс на первом свидании может помочь их сексуальные потребности и желания. Впрочем, не забывайте, что секс на первом свидании должен происходить по общему согласию!
- Проверка совместимости. Для некоторых людей важно проверить совместимость в сексуальном плане сразу во избежание дальнейших разочарований или неурегулированных отношений.