Ванесса Гадженс таємно одружилася у Мексиці: перше фото з весілля

Американська акторка Ваннеса Гадженс 2 грудня одружилася з бейсболістом Коулом Такером. Весілля молодята відсвяткували на березі Карибського моря.

Що відомо про таємне весілля

34-річна акторка та її обранець, який є на 10 років молодшим, ще не коментували інформацію про своє одруження. Однак інсайдери стверджують, що весілля відбулося у місті Тулум, що в Мексиці.

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Менеджер Ванесси опублікував у соцмережі Х фото з акторкою і підписав його словами: "Вітаю Ваннесу і Коула з їхнім прекрасним весіллям у ці вихідні. Радий бачити вас щасливими". На фото він стоїть разом з нареченою на березі моря. Ванесса одягнена у білу легку сукню, а її волосся зібране в лаконічний пучок.

Що відомо про стосунки Гадженс і Такера

Зірка фільму "Шкільний мюзикл" та професійний бейсболіст почали зустрічатися у листопаді 2020 року. У лютому 2023 року стало відомо, що закохані заручилися і планують весілля.

На шоу Дрю Берімор Гадженс зізналася, що це досить складно, і вона не знає, де б хотіла святкувати весілля.

Знайти це місце справді важко. Я просто хочу втекти,

– говорила Ванесса.

До речі, подружжя вперше познайомилася на медитації, яка відбувалася через платформу Zoom. На перший крок наважилася Ванесса, саме вона зав'язала розмову з Коулом.