Залужний розчулив підписників своїм зворушливим привітанням дружини з нагоди свята. Він подякував їй за постійну підтримку та зізнався в любові.

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Залужний ніжно звернувся до дружини з нагоди її Дня народження

В середу, 24 липня, на сторінці у фейсбуці Валерій Залужний показав селфі з коханою дружиною на тлі Лондона та присвятив їй зворушливі слова.

Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ. У Тебе, зовсім немає власних фото, за великою рідкістю, де тебе знімав я. Це лише декілька знімків, де ти виглядаєш зовсім не звично. Лише мільйон фото, де ми разом. І так воно і є. Важко навіть уявити, як би склалося моє життя без тебе і наскільки важко тобі було завжди бути поруч. Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження,

– привітав кохану Залужний.



Залужний ніжно привітав свою дружину з днем народження / Фото Валерія Залужного