"Просто чарівна пара": Залужний опублікував фото з коханою з Карпат

Валерій Залужний вкрай рідко ділиться деталями особистого життя. Однак цього разу він опублікував фантастичне фото з дружиною Оленою з Карпат.

Де саме у Карпатах перебуває подружжя, наразі невідомо. Можливо, Залужний приїхав до Карпат відсвяткувати свій День народження. Вже завтра, 8 липня, йому виповниться 51 рік.

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Залужний опублікував фото й підписав його дуже лаконічно, однак вагомо.

Україна – чарівна,

– написав Залужний.



Подружжя у Карпатах / Фото з фейсбук-сторінки Валерія Залужного

Українці – у захваті від світлини. За 12 годин вона отримала понад 30 тисяч лайків. Окрім того, люди залишили чимало приязних коментарів подружжю. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Просто чарівна пара";

"І прийде час, і зробить Ваша сім'я селфі на фоні наших українських Кримських гір";

"Чудова пара! Наш Генерал і тендітна і ніжна пані";

"Справжній козак на фоні рідних Карпат! Щасти Вам та Вашій родині!";

"Ви світлі, легкі та весняні. Як приємно дивитись на щасливих людей".

Також українці вже почали вітати Залужного з прийдешнім Днем народження. Йому бажають міцності, сили, щастя та, звичайно, перемоги.