"Просто чарівна пара": Залужний опублікував фото з коханою з Карпат
Джерело:Валерій Залужний
Валерій Залужний вкрай рідко ділиться деталями особистого життя. Однак цього разу він опублікував фантастичне фото з дружиною Оленою з Карпат.
Де саме у Карпатах перебуває подружжя, наразі невідомо. Можливо, Залужний приїхав до Карпат відсвяткувати свій День народження. Вже завтра, 8 липня, йому виповниться 51 рік.
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Залужний опублікував фото й підписав його дуже лаконічно, однак вагомо.
Україна – чарівна,
– написав Залужний.
Подружжя у Карпатах / Фото з фейсбук-сторінки Валерія Залужного
Українці – у захваті від світлини. За 12 годин вона отримала понад 30 тисяч лайків. Окрім того, люди залишили чимало приязних коментарів подружжю. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Просто чарівна пара";
- "І прийде час, і зробить Ваша сім'я селфі на фоні наших українських Кримських гір";
- "Чудова пара! Наш Генерал і тендітна і ніжна пані";
- "Справжній козак на фоні рідних Карпат! Щасти Вам та Вашій родині!";
- "Ви світлі, легкі та весняні. Як приємно дивитись на щасливих людей".
Також українці вже почали вітати Залужного з прийдешнім Днем народження. Йому бажають міцності, сили, щастя та, звичайно, перемоги.