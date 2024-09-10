Вагітна жінка розлучається з чоловіком через ім'я, яке він придумав для доньки

23-річна жінка, яка перебуває на 7-му місяці вагітності, вирішила розлучитися зі своїм 24-річним чоловіком. Причиною такого рішення стало ім'я, яким чоловік захотів назвати їхню доньку.

Чоловік хоче, щоб донька нагадувала йому про колишню

Чоловік та жінка рік зустрічалася, перш ніж одружилися. Вони 2 роки перебували у шлюбі, поки дивне бажання чоловіка не знищило його.

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Коли пара дізналася, що у них народиться дівчинка, то почала обирати для неї ім'я. Чоловік наполягає на тому, щоб назвати її іменем своєї колишньої.

Це не просто колишня, а та, з якою він зустрічався тривалий час і яку любив найбільше. На початку наших стосунків у нас були проблеми через неї, але вона переїхала, тому проблеми зникли. Він дійсно любив її, і ніколи не приховував цього від мене, але я думала, що все закінчилося, коли вона переїхала,

– розповіла дружина.

Чоловік заявив дружині, що перша донька точно матиме ім'я його колишньої, а, мовляв, другу дитину вже може назвати дружина. Своє рішення він пояснив тим, що хоче, аби у житті щось нагадувало йому про неї.

На обурення дружини чоловік заявив, що "це все гормони". Жінці образливо, що батько її дитини не розуміє, що робить їй боляче. Вона усвідомила, що чоловік досі закоханий у колишню і подала на розлучення. Користувачі мережі підтримали жінку і зауважили, що вона прийняла правильне рішення.