"Мій чоловік займається сексом із моєю матір'ю": вагітна жінка опублікувала зізнання, яке шокує

На четвертому місяці вагітності Кетрін дізналася, що чоловік їй зраджує. Подвійний шок жінка пережила, коли збагнула: коханка – її мама.

Свою історію Кетрін розповіла у мережі. Зраду двох найближчих людей вона викрила, коли випадково натрапила на відвертве листування пари. Чоловік тоді пішов у душ й залишив телефон на столі.

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Я дізналася, що мій 30-річний чоловік займається сексом із моєю 52-річною матір'ю. Щиро кажучи, я не знаю, як реагувати. Я на четвертому місяці вагітності і намагаюся не нервуватись, бо це погано для дитини,

– зізналася Кетрін.

Мама заявила, що вони з зятем – створені одне для одного

Кетрін важко переживає зраду. "Добило" її повідомлення від матері: 52-річна жінка переконана, що вони з 30-річним зятем створені одне для одного. Ба більше, саме ці стосунки начебто допомогли їй пережити смерть чоловіка. "Турботлива" мама наполягала на продовженні стосунків, заявляючи, що варто продовжувати кохати та розважати одне одного.

Жінка писала затеві пристрасні листи й наголошувала, що її доньці доведеться це прийняти. У відповідь зять надсилав тещі інтимні світлини. Коли Кетрін побачила фото 18+, її знудило.

Що робити далі – незрозуміло. Кетрін зізналася, що почувається абсолютно спустошеною. Дитина – єдине, що стримує її від серйозного конфлікту з горе-родичами. Як тепер спілкуватися з мамою, Кетрін й гадки не має.