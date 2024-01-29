Учені виявили метод флірту, який підходить усім, і працює у більшості випадків

Різні види флірту ефективні залежно від того, які у вас цілі. Якщо ви шукаєте довготривалі стосунки, то є один спосіб зацікавити людину, який точно допоможе і чоловіка, і жінкам.

Універсальний метод флірту

Психологи Норвезького університету науки й технологій провели ціле дослідження, щоб виявити найефективніші методи флірту. Для цього вони опитали гетеросексуальних студентів коледжів США та Норвегії.

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Учені з'ясували, що універсальний та найефективніший метод флірту для чоловіків і жінок – це гумор. Якщо ви хочете сподобатися людині та зацікавити її, то спробуйте її розсмішити. Сміх над жартами одразу об'єднує та зближує людей. Не варто боятися бути занадто веселим, адже якщо ви шукаєте довготривалі стосунки, то щирий сміх – величезний плюс.

Якщо вам важко жартувати, то почніть флірт з посмішки та зорового контакту. Також чоловікам варто продемонструвати щедрість та готовність до зобов'язань. Це точно допоможе здобути прихильність жінки.

Коли гумор не підійде

Цікаво, що вчені не рекомендують використовувати гумор як флірт людям, які шукають партнера на ніч. Це може навпаки відлякати потенційного партнера. Ефективним методом флірту для жінок, які шукають партнера на кілька побачень або на одну ніч, є сигнали про сексуальну доступність. Та цей метод точно не спрацює, якщо ви шукаєте довготривалі стосунки.

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Для чоловіків, які шукають партнерку на вечір, ефективними будуть прояв інтересу до розмови, компліменти жінці та трохи жартів.

Тож використовуйте види флірту доречно, щоб не ввести в оману потенційного партнера.