Трагічна історія кохання: поліцейський виявив серед жертв злочину свою наречену

Історія кохання молодої пари з Австралії закінчилася трагічно. Закохані готувалися до весілля, якому ніколи не судилося відбутися. А все тому, що наречену вбили у торговому центрі.

Наречена вже купила весільну сукню

Трагедія трапилася 13 квітня у Сіднеї. Поліцейський Ешлі Вайльді вже закінчував свою робочу зміну, коли надійшло повідомлення про різню у торговому центрі.

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Ешлі разом з іншими поліцейськими спішив на місце події й точно не очікував побачити серед жертв злочину свою кохану – Дон Сінглтон. Коли правоохоронці приїхали у торговий центр, хворий на шизофренію нападник вже вбив 6 людей. Жертвами вбивці став охоронець і 5 жінок, серед яких і була Дон.

Дон і Ешлі були разом ще зі школи. Вони планували одружитися цього року. Минулого тижня наречена купила весільну сукню й розіслала запрошення на весілля всім гостям.

Дон була донькою відомого австралійського підприємця та мультимільйонера Джона Сінглтона, який працює у сфері маркетингу.



Наречена стала жертвою різанини у торговому центрі / Фото з соцмереж

Зараз усі друзі та рідні підтримують Ешлі, який переживаю втрату коханої. Вони зауважують, що Дон була милою та доброю. Найближча подруга вбитої нареченої також у розпачі, адже вона вже написала весільний тост, який тепер ніколи не прозвучить.

Зауважимо, нападника, який з ножем кинувся на людей у торговому центрі, застрелили після того, як він спробував напасти на поліцейського.