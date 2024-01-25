"Слідуємо за твоєю зіркою": щемлива історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра

Тіна Кароль та Євген Огір були однією з найкрасивіших пар українського шоубізу. Смерть перервала їхню історію, однак виявилася безсилою проти справжнього кохання. Євген помер майже 11 років тому, а Тіна зізнається, що досі слідує за його зіркою.

Тіна Кароль 25 січня святкує свій День народження. З цієї нагоди згадуємо найголовнішу у її житті історію кохання – з Євгеном Огіром – коханим, партнером, другом, наставником.

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Доленосна зустріч, яка змінила життя

Спершу Тіна та Євген зустрічалися на різноманітних світських заходах. Однак доленосне знайомство все не наставало. Майбутні закохані бачили одне одного серед гостей й швидко забували по це.

Справжнє знайомство Тіни та Євгена відбулося у 2007 році на каналі M1. Співачка зізнавалася, що під час першої справжньої зустрічі почувалася страшенно зніяковілою. Тіна ще не здогадувалася, що бачить перед собою кохання життя. Водночас зауважила: з Євгеном – дуже легко та приємно спілкуватися.

Майбутні закохані обмінялися номерами телефонів, а день, коли Євген вперше зателефонував, став дуже особливим. Тоді Тіна загадала бажання, щоб у житті з'явився ангел, який зможе витягнути її з величезної чорної діри. До того часу Тіна розчарувалася у всьому та всіх. Вона щойно розірвала співпрацю з продюсером й не знала, куди рухатися далі.

Однак зустріч з Євгеном змінила усе. Він повернув Тіні віру у те, що все – можливо, а попереду – прекрасна історія.

Коли я його побачила, мені здалося, що він сяє. Чи то сидів у контровому світлі від вікна, де було сонце, чи дійсно світився. Тоді я подумала, що він мені дуже подобається,

– ділилася Тіна.

Співачка вперше за тривалий час почувалася у безпеці. Вона розуміла: доки поруч Євген, її ніхто не скривдить.

Так почалася нова масштабна сторінка у кар'єрі Тіни Кароль. Вона впевнено підіймалася на Олімп українського шоубізу, записувала хіти й підкорювала серця мільйонів шанувальників. А поруч був Євген – коханий, найкращий друг, продюсер та наставник.

Розпис у Києві й таємна церемонія на Мальдівах

Вперше на побачення Тіна та Євген сходили 8 березня. Тоді співачка зізналася, що її нікому вітати, окрім батька та брата, і Євген відразу приїхав до неї з букетом мерзлих жовтих троянд. На диво, у воді квіти ожили й ще довго тішили Тіну своєю красою. Вона сприйняла це як добрий знак.

Стосунки Тіни та Євгена розвивалися дуже стрімко. Освідчився Євген прямісінько на кухні, коли Тіна запропонувала йому чай. Співачка зізнавалася, що заплакала від щастя.

Вже у 2008 році Тіна та Євген розписалися. Це відбулося у Києві. Серед гостей – лише найближчі люди.

Таємне весілля Тіна та Євген відгуляли на Мальдівах. Співачка розповідала, що це – її дівчача мрія.



Кароль та Огір на Мальдівах / Viva

А вже 15 червня 2008 року Тіна та Євген обвінчалися у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Під час церемонії вельон Тіни спалахнув від свічки. Однак жодного поганого знаку у цьому закохані не побачили.



Церемонія вінчання Тіни та Євгена / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Восени 2008 Тіна народила сина. Хлопчика назвали Веніамін. Сім'я провела разом декілька щасливих років. А тоді сталося найстрашніше: у Євгена діагностували рак шлунка.

Кохання – сильніше за смерть

Тіна з усіх сил підтримувала коханого чоловіка, а він мужньо боровся за життя. Свій день народження Тіна відсвяткувала у чоловіка в палаті.

Однак дива не сталося: у квітні 2013 року Євген помер. Про трагедію Тіна дізналася під час концерту. Вона дуже важко пережила втрату й майже щодня їздила до чоловіка на могилу.

Минуло вже 11 років. Однак Євген залишився найважливішим чоловіком у житті Тіни. Декілька разів з'являлися чутки про нові стосунки співачки. Зокрема, з молдавським виконавцем Даном Баланом. Однак співачка жодного разу не підтверджувала, що перебуває у стосунках. У важливі дати вона щемливо згадує Євгена й наголошує: вони з сином рухаються за його зіркою.

Тіна розповідає, що Веніамін виріс копією тата. Як і Євген, він розігрує Тіну, а вона вірить його жартам, як колись вірила жартам коханого.