"Батько нареченої" вже не той: священник найняв кілера, аби вбити хлопця своєї доньки

У Каліфорнії розгортається справжня драма. Священник заплатив кілеру 40 тисяч доларів, аби той вбив хлопця його доньки. Користувачі мережі пригадали культовий фільм "Батько нареченої" й наголосили, що тепер можна зняти римейк-трилер.

Трагічна історія відбулася у Ріверсайді. Місцеві жителі були шоковані, коли священника Самуеля Пасільяса раптом заарештували.

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Деталі сімейної драми

Історія стала ще жахливішою, коли люди дізналися, що Пасільяс найняв кілера, аби той вбив хлопця його доньки. Трагедія мало не сталася у жовтні 2023 року.

Хлопець сам звернувся до правоохоронців й заявив, що у нього декілька разів вистрілили.

Дорослий чоловік, який став жертвою, заявив, що їхав вулицею, коли поряд з ним зупинився інший автомобіль. З цього авто було відкрито вогонь, і в нього декілька разів вистрелили,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, постріли не були смертельні. Хлопець сам прийшов до лікарні. Тим часом правоохоронці вирушили на місце злочину й виявили там сліди стрілянини.

Згодом слідство встановило, що розправу замовив Пасільяс. Він заплатив кілеру майже 40 тисяч доларів. Найманий вбивця декілька тижнів стежив за хлопцем. Одного з ймовірних кілерів вже теж затримали. Наразі і він, і Пасільяс перебувають у в'язниці. Сума застави становить мільйон доларів.