Трагическая история произошла в Риверсайде. Местные жители были шокированы, когда священника Самуэля Пасильяса вдруг арестовали.

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Детали семейной драмы

История стала еще ужаснее, когда люди узнали, что Пасильяс нанял киллера, чтобы тот убил парня его дочери. Трагедия чуть не произошла в октябре 2023 года.

Парень сам обратился в милицию и заявил, что в него несколько раз выстрелили.

Взрослый мужчина, который стал жертвой, заявил, что ехал по улице, когда рядом с ним остановился другой автомобиль. Из этого авто был открыт огонь, и в него несколько раз выстрелили,

– говорится в сообщении.

К счастью, выстрелы не были смертельными. Парень сам пришел в больницу. Между тем правоохранители отправились на место преступления и обнаружили там следы стрельбы.

Впоследствии следствие установило, что расправу заказал Пасильяс. Он заплатил киллеру почти 40 тысяч долларов. Наемный убийца несколько недель следил за парнем. Одного из вероятных киллеров уже тоже задержали. Сейчас и он, и Пасильяс находятся в тюрьме. Сумма залога составляет миллион долларов.