Світові зірки, які одружувалися не менше, ніж 5 разів

Світ шоубізнесу завжди був ареною для найгучніших романів і флірту, але також місцем, де шлюби розпадаються як картковий будинок. У такому вирі подій, де світові знаменитості живуть, як під лупою, вірність одній людині протягом усього життя часто є великим викликом.

Проте, всупереч всім труднощам особистого життя, ці видатні особистості не втрачають віру в романтичні стосунки. У матеріалі від 24 Каналу ви дізнаєтеся про трьох найвідоміших осіб, які вступали в шлюб не менше п'яти разів.

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Джеймс Кемерон

Кемерон одружувався п'ять разів. Зараз йому 69 років, і він визнає, що у нього є типаж жінок, який чітко простежується в героїнях його фільмів. Неможливо відокремити фільмографію Кемерона від його особистого життя.

Його першою дружиною була Шерон Вільямс, офіціантка, з якою він одружився у 1978 році. Вони розлучилися у 1984 році, і в тому ж році він зняв фільм "Термінатор".

Він познайомився зі своєю другою дружиною під час створення свого першого хіта. Кемерон одружився з Гейл Енн Херд, продюсеркою і співавторкою сценарію "Термінатора", у 1985 році. Херд допомагала з виробництвом двох його наступних фільмів, перед тим як вони розлучилися у 1989 році. Того ж року Кемерон знову закохався, на цей раз у колегу-режисерку Кетрін Бігелоу. Вони були разом лише два роки.

1991 рік став вирішальним для режисера – у цей час вийшов його фільм "Термінатор 2: Судний день", де він познайомився зі своєю майбутньою дружиною – актрисою Ліндою Гемілтон. Вперше вони зустрілися після закінчення зйомок фільму, і в 1993 році у них народилася донька. У їхніх стосунках було багато труднощів, тож у 1997 році вони розійшлися.

Пізніше Кемерон мав роман з Сюзі Еміс, яка виконувала роль внучки Роуз (Кейт Вінслет) в "Титаніку". Вона відправила його назад до Гемілтон, з якою він потім одружився. Це тривало всього вісім місяців; згодом Кемерон повернувся до Еміс у 2000 році. Вони все ще разом, у них є син і дві дочки.

Джеймс Кемерон зі Сюзі Еміс / Nicki Swift

Елізабет Тейлор

Хоча талант і краса Елізабет Тейлор полонили мільйони глядачів на кіноекрані, саме її особисте життя зробило її голлівудською зіркою, як ніщо інше. Елізабет була відома тим, що миттєво закохалася у 18 років, і за своє життя вона була одружена вісім разів за сімома чоловіками.

Елізабет вийшла заміж одразу після 18-річчя. Молода наречена стала дружиною спадкоємця готельної імперії Hilton Конрада Ніколсона. Однак вже кілька тижнів після весілля Елізабет усвідомила, що зробила величезну помилку.

У 1952 році вона вийшла заміж за британського актора Майкла Вілдінга, який був на 20 років старший за неї. Саме з Майклом вона народила двох синів: Майкла в 1953 році та Крістофера в 1955 році. Однак різні погляди та конфлікти призвели до розлучення в 1957 році, після п'яти років спільного життя.

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Того ж року вона уклала свій третій шлюб у Мексиці, одружившись із продюсером театру та кіно Майклом Тоддом. Разом вони народили доньку, яку Елізабет назвала на свою честь. Але через рік сталася трагедія – Майкл загинув в авіакатастрофі.

Попри тяжку втрату Майкла, через шість місяців Елізабет знову знайшла кохання. Ним став співак Едді Фішер, який був одним із найкращих друзів її покійного чоловіка. Вони розлучилися в 1964 році, а Елізабет пізніше розповіла, що вийшла заміж тільки через своє горе.

Ще бувши заміжньою за Едді, Елізабет зустріла "кохання всього свого життя" Річарда Бертона. Пара, яка грала разом у фільмі "Клеопатра" у 1963 році, розпочала роман під час зйомок в Італії. Річард, валлійський актор, тоді також був одружений і залишив дружину, щоб бути з Елізабет.

Вперше вони розлучилися в 1974 році, але наступного року вони помирилися і вирішили знову одружитися у Ботсвані. На жаль, цей другий шлюб тривав менш як рік.

Після остаточного розлучення з Річардом, Елізабет вийшла заміж за сенатора-республіканця Джона Ворнера у 1976 році. Вони прожили разом шість років, перш ніж розлучитися у 1982 році.

Після майже десяти років самотності актриса в останній раз вийшла заміж у 1991 році у віці 59 років. Вона сказала "так" будівельнику Ларрі Фортенскі, з яким познайомилася під час свого перебування в реабілітаційному центрі через алкогольну залежність. Шлюб тривав до жовтня 1996 року. Однак вони залишалися близькими друзями до кінця життя Елізабет.

За останні два десятиліття свого життя вона двічі хворіла на пневмонію, перенесла операцію зі зміни кульшового суглоба, їй видалила доброякісну пухлину головного мозку і вона лікувалася від раку шкіри.

У 2004 році їй діагностували серцеву недостатність. 23 березня 2011 року, після тривалої боротьби із хворобою, вона померла у віці 79 років у Медичному центрі Сідарс-Сінай у Лос-Анджелесі.

Елізабет Тейлор з чоловіком / History Daily

Мартін Скорсезе

Мартін Скорсезе, визнаний критиками режисер, виявився справжнім безнадійним романтиком, який вступав у шлюб п'ять разів!

Мартін Скорсезе вперше одружився зі своєю коханою Ларейн Бреннан у 1965 році, і цей союз подарував їм першу доньку, Кетрін. Однак кілька років потому вони розлучилися у 1971 році.

Після цього, у 1976 році, Мартін взяв у дружини журналістку Джулію Кемерон. Від неї у нього з'явилася друга донька, Доменіка, але на жаль, цей шлюб тривав лише один рік. Джулія писала для видань Washington Post і Rolling Stone.

У 1979 році відомий режисер "Острова проклятих" одружився з Ізабеллою Росселліні, дочкою Інгрід Бергман і Мартіна Роберта Росселліні, який також був відомим режисером. Ізабелла сама стала успішною моделлю, кінорежисером та актрисою, номінованою на Золотий глобус у 1996 році. Цей шлюб тривав трохи довше, ніж попередній, але також завершився розлученням через три роки. Пізніше Ізабелла розвивала стосунки з іншим видатним режисером, Девідом Лінчем.

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Четвертий шлюб режисера "Вовка з Уолл-стріт" був укладений у 1985 році з Барбарою Де Фіною, голлівудською кінопродюсеркою, яка працювала над безліччю його фільмів, таких як "Славні хлопці" і "Казино". Вона навіть виробляла сумнозвісний кліп Майкла Джексона "Bad" разом із Квінсі Джонсом! Мартін та Барбара розлучилися після 6 років спільного життя.

Останнім і п'ятим вже шлюбом став союз із письменницею Хелен Морріс у 1999 році, після зустрічі на зйомках його фільму "Кундун". У них був дуже теплий шлюб, і вони разом виховали доньку Франческу, яка знімалася у фільмах Мартіна "Відступники" та "Авіатор".

Мартін Скорсезе та Хелен Морріс / Female First