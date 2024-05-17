Образливий тост і бажання прийти в білому: як свекруха зіпсувала нареченій весілля

Деяким людям важко зрозуміти, що весілля – це свято в першу чергу для наречених. Так одна свекруха, яка любить бути у центрі уваги, зіпсувала невістці та сину всі враження від особливого дня.

Скаржилася і псувала всім настрій

Цією історією наречена поділилася на анонімному форумі. Вона в розпачі, бо не знає, як далі спілкуватися зі свекрухою через її нестерпну поведінку.

До теми Це досі змушує мене червоніти, – жінка розповіла про пікантний подарунок свекрухи на весілля

За кілька днів до весілля свекруха заявила, що хоче прийти на нього в білій мереживній сукні. Дівчина була приголомшена цими словами, адже вважає, що тільки наречена може бути в білому. Наречений швидко заступився за кохану й сказав мамі в жодному разі не одягати біле.

У відповідь свекруха повідомила що не хоче приходити на весілля і взагалі звинуватила майбутню невістку в тому, що вона "погано починає їхні стосунки". Це здивувало дівчину, адже вона з нареченим у стосунках вже 8 років і давно знає його маму, то ж ні про який "початок стосунків" взагалі не мовилося.

Наречена розповіла, що у них заведено, що за репетиційну вечерю напередодні весілля платить сім'я нареченого. Щоб не переплачувати, свекруха обрала найдешевший ресторан, який до того ж був далеко від місця, де зупинилися наречені та гості. Батьки нареченої пропонували свою фінансову допомогу, але свекруха відмовилася. Натомість жінка весь вечір говорила гостям, як дорого вона за все заплатила.

У тості свекруха взагалі не згадала про наречену, бо сказала, що цей день – її сина.

У своїй промові вона звинувачувала мене в тому, що мій чоловік не дзвонить їй часто, і що вона втратила свого сина через мене. Хоча я жодного разу не відмовляла його від розмови з нею,

– сказала наречена.

Навіть у день весілля свекруха й далі псувала настрій невістці. Дівчині було образливо, що жінка зробила компліменти лише її дружкам, а про неї у весільній сукні не сказала нічого. Увесь весільний день свекруха на все скаржилася і сиділа зі схрещеними руками.



Наречена ображена на свекруху / Фото Rene Asmussen, Pexels

Пробачення просили навіть родичі

Пік терпіння наречених настав на ранок після весілля. Свекруха довела до сліз маму нареченої, яка на всіх готувала їжу. Вона перед усіма гостями обурювалася, що все відбувається не так, як треба. Наречений кілька разів робив матері зауваження, то ж зрештою вона ображена пішла додому. Навіть родичі свекрухи просили у нареченої пробачення за поведінку жінки.

Цікаво Від пристрасті до дружби: історія кохання Джей Ло і Бена Аффлека, які на межі розлучення

Наступного дня свекруха довела свого сина до сліз і сказала, що втратила його назавжди. Тепер наречена не знає, що їй робити. Вона дуже любить свого чоловіка і решту його родичів вважає чудовими, але спілкуватися з мамою – не може.

Пам'ять про моє весілля заплямована. Я намагаюся бути позитивною, але це важко,

– наголосила наречена.

Користувачі мережі радять дівчині максимально обмежити своє спілкування зі свекрухою й зосередитися на сімейному житті з коханим.