Це досі змушує мене червоніти, – жінка розповіла про пікантний подарунок свекрухи на весілля

Обрати вдалий подарунок – завдання не просте. Одна жінка анонімно розповіла, що досі червоніє, коли згадує подарунок свекрухи на весілля, яке було ще 30 років тому.

Свекруха розповіла невістці про секс

Жінка розповіла, що загалом на весілля їй подарували 3 погані подарунки. Своєю історією вона анонімно поділилася на онлайн-форумі.

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Перший невдалий подарунок – це міксер, який передарувала пара, в якої весілля було раніше на кілька тижнів. Подружжя навіть не спромоглося відірвати листівку з привітанням для них або ж замінити подарунковий папір. Однак міксер виявився хорошим і прослужив жінці багато років.

Інший невдалий подарунок – 6 примірників євангельського фоліанта про шлюб, які жінка назвала "огидними".

Та на першому місці серед невдалих подарунків виявилася касета від свекрухи. У відеозаписі жінка дала невістці детальну інструкцію про те, як займатися сексом. Жінка досі пам'ятає, як у відео звучали слова: "Наречена бере в руки пеніс нареченого і ніжно його гладить". Між тим звучали молитви.

Річ у тому, що наречена та наречений навчалися у християнському коледжі і виховувалися з думкою про те, що сексом можна займатися лише після весілля.

Свекруха, ймовірно, думала, що я набагато наївніша дівчинка, аніж я була насправді. Вона припускала, що наша шлюбна ніч – це буде наш перший раз,

– сказала жінка.

Вона усвідомлює, що свекруха хотіла як краще і намагалася потурбуватися про невістку, та жінка все одно вважає цей подарунок жахливим. Хоч минуло вже 30 років, та вона досі червоніє, коли згадує про той відеозапис.

У коментарях користувачі відзначили, що вчинок свекрухи насправді був милим і турботливим. Ймовірно, коли вона була юною, ніхто не розказував їй про секс, то ж жінка вирішила врятувати невістку від такої ж долі.