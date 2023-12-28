Мистецтво правильно сваритися: як діяти у конфлікті з коханою людиною

У будь-яких стосунках трапляються конфлікти, це – абсолютно нормально. Однак у здорових та люблячих стосунках пари під час сварок виявляють повагу один до одного та співчуття.

Конструктивні сварки іноді навіть корисні для пар, адже можуть зблизити людей. Як сваритися правильно – читайте далі.

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Заплануйте час для сварки

Клінічна психологиня Дебора Гроді радить запланувати час для вирішення конфлікту.

Якщо ви починаєте сваритися, скажіть: "Розберімося сьогодні ввечері або іншим разом, коли буде час обговорити ці речі",

– пояснила Гроді.

Виділення часу для обговорення розбіжностей дасть обом партнерам можливість обдумати, як найкраще передати свої почуття, щоб залишатися спокійним та раціональним. Адже під час раптової сварки люди часто імпульсивно можуть образити один одного і наговорити зайвого. Натомість важливе так і залишиться несказанним.

За потреби беріть тайм-аут

Професор соціальної роботи в Університеті Де Пола Ноам Острандер розповів, що під час сварки люди переходять у режим "бійся, тікай або завмирай".

"Боротьба або втеча" – гормони стресу активуються, щоб дати людям більше енергії або для боротьби зі стресором, або для втечі від ситуації;

– гормони стресу активуються, щоб дати людям більше енергії або для боротьби зі стресором, або для втечі від ситуації; режим "завмирання" виникає, коли людина не реагує взагалі, сподіваючись, що партнер втратить інтерес до конфлікту.

Вирішення проблеми у такій ситуації є неможливим. Тоді краще взяти коротку перерву, зібратися з думками і повернутися до проблеми.

Просіть, а не скаржтеся

Будь-яку сварку потрібно негайно припинити, якщо справа дійде до обзивання та подібних речей. Це лише нашкодить вашим стосункам у майбутньому. Поверніться до вирішення проблеми після того, як ваш гнів вщухне.

Часто сварки починаються зі слів: "Ти завжди". Замість того, щоб попросити зробити те, що ви хочете, люди часто накидаються на партнерів зі звинуваченнями. Наприклад, ви не кажете: "Прибери, будь ласка, будинок", а одразу починаєте кричати: "Ти ніколи не прибираєш будинок!".

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Краще у спокійному тоні пояснити людині свої почуття і попросити щось зробити: "Я почуваюся погано від того, який вигляд має наш будинок. Чи можеш ти прибрати?". У такому випадку є більша ймовірність, що кохана людина вас послухає.



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Слухайте партнера

За словами Гроді, найважливіше, що можуть робити партнери під час вирішення стосунків – уважно слухати один одного і не перебивати. Це буває складно, адже ви можете мати іншу думку. Але якщо ви любите цю людину, то дайте їй можливість висловитися до кінця. Лише після того, ви можете ставити свої питання.

Навчіться просити вибачення

Існують різні мови кохання, і так само люди мають різні мови вибачень. За словами Острандера, недостатньо визнати, що ви образили свою кохану людину і перепросили. Ви повинні знати, як пристосувати своє вибачення до її потреб.

Деякі люди очікують на широкі жести, для інших важливо почути щирі слова та вибачення.

У будь-якій сварці важливо пам'ятати, що ви кохаєте цю людину і вам доведеться миритися.