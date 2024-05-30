В усьому винні макарони: як пара ледь не розійшлася через побутову сварку

Одна пара ледь не розійшлася, посварившись через спагеті. Чоловік влаштував серйозний скандал через те, що кохана купила не ті макарони, які він любить. Користувачі мережі гостро розкритикували його за таку поведінку.

Випадкова покупка спровокувала скандал

Своєю історією дівчина у розпачі поділилася на онлайн-форумі. Її бентежить така різка поведінка 35-річного партнера.

Читайте також Ми як Зендея і Том Голланд, – пара з різницею у зрості розповіла про хейт оточення

Жінка часто готує страви з макаронів, бо її коханий дуже їх любить і завжди хвалить. Однак є одні макарони, які чоловік не переносить – анеллі. На смак вони такі ж самі, як спагеті, але маленькі і круглі. Ця форма дуже не подобається чоловіку, то ж він ніколи не їсть анеллі. Дівчина не купувала ці макарони, аби не дратувати коханого.



Ось таку форму мають анеллі / Фото Freepik

Одного разу дівчина пішла за продуктами й вже коли повернулася додому, зрозуміла, що випадково купила анеллі. Це одразу помітив чоловік і влаштував скандал.

Щойно він побачив, що я прибираю їх до шафи, він дуже розлютився і запитав, навіщо я їх купила, знаючи, що він їх не любить. Я сказала, що це ті самі макарони з точно такими самими інгредієнтами, як і інші види, які він їсть щотижня,

– розповіла жінка.

Та розлючений чоловік почав вимагати, щоб його партнерка знову пішла в магазин і купила ті макарони, які він любить. Сварка була дуже гострою, то ж дівчина відправилася по спагеті.

Цікаво "Ромео в плавках": прикордонники спіймали жителя Молдови, який перетнув Дністер заради коханої

Чоловік поводиться як дитина

Користувачі мережі різко засудили неадекватну поведінку чоловіка й зауважили, що доросла людина має бути більш стриманою, а не влаштовувати скандал через дрібниці.

"Дорослий чоловік каже вам, що готувати і які інгредієнти використовувати? Він що втратив обидві руки під час вибуху? Скажіть йому, що цього тижня його черга готувати й ходити по магазинах. Він поводиться як дитина";

"Це дико. Йому 35 років і він може сам ходити за продуктами й готувати собі їжу, якщо не хоче їсти ваші макарони у формі кола".

Чим завершилася ця історія – невідомо. Однак користувачі наголошували, що чоловік мусить попросити вибачення у коханої.