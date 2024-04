Дуже ображений: чоловік подав до суду відразу на 50 жінок й вимагає мільйони

Стюарт Лукас Мюррей судиться відразу з 50 жінками. Чоловік вимагає 2,6 мільйона доларів. Він вважає себе глибоко ображеним.

Мюррей образився на допис у спільноті Are We Dating The Same Guy. Його написала Келлі Гіббонс. Жінка упродовж тривалого часу переписувалася з Мюрреєм й відмовилася від особистої зустрічі після того, як чоловік грубо поводився під час телефонної розмови.

Зверніть увагу Дві жінки з Рівного перерахували "коханим" шахраям понад пів мільйона гривень

Гіббонс вирішила попередити про горе-кавалера інших жінок у Are We Dating The Same Guy. Згодом жінка розповіла ЗМІ, що не хотіла б перебувати у стосунках з такою людиною.

У коментарях з'явилися й інші жінки, які постраждали від спілкування з Мюрреєм. Чоловіка почали активно обговорювати на сторінці з понад 50 тисячами фоловерів.

Мюррей подав до суду, але програє

Вперше Гіббонс та Мюррей зустрілися у суді. Тоді жінка зізналася, що їй стає погано від однієї думки: чоловік знає, де вона мешкає. Загалом Мюррей подав позов відразу на 50 жінок. Гіббонс він звинувачує у наклепі "з метою зашкодити репутації позивача". Чоловік заявляє, що втратив роботу та не може збудувати особисте життя.

Одна з обвинувачених – Ванесса Вальдес – вже подала клопотання про закриття справи на підставі свободи слова. Жінка перемогла.