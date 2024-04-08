Про інциденти розповіли рівненські правоохоронці. Зауважують, що це – дві різні історії. Водночас вони мають однаковий сумний фінал.

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Жінки мали оплатити "доставку"

Перша історія. У соцмережі 38-річна жінка з Рівного познайомилася з начебто іноземцем. Чоловік розповів, що мешкає у Сирії. Українка та "сирієць" почали спілкуватися. Поступово між ними спалахнув "віртуальний роман". Сирієць вирішив проявити "щедрість". Він заявив, що відправив коханій в Україну подарунок. Зокрема, гроші, одяг, прикраси, косметику, солодощі. Водночас було одне "але": жінка мала сплатити доставку.

Спершу жінка перерахувала 140 000 гривень. А згодом їй телефонували ще чотири рази. Це були то митники, то працівники служби доставки. Загалом жінка заплатила шахраям майже 297 тисяч гривень.

Друга історія. У таку ж пастку потрапила 34-річна жінка з Рівного. У мережі вона познайомилася з "американцем". Він зібрався прилетіти в Україну, але перед цим вислав "подарунок". Жінка теж мала сплатити "доставку", а в результаті втратила: