Внаслідок цього виникає у жінок страх, комплекси та низька самооцінка. Чому я така? Чому інші жінки моєї вікової групи вже створили сім'ї, а я ні? Чому я постійно привертаю неправильних партнерів? Тож чи існує ідеальний вік для створення сім'ї – читайте далі.

До слова Популярні звички чоловіків, які дратують жінок

У спільному інтерв'ю з УНІАН психолог Катерина Клюшніченко розповіла, як справлятися зі звірянням свого життя з життям інших, як знайти справжню радість у будь-якому віці та як знайти істинне кохання.

Чи існує ідеальний вік для створення сім'ї

"Встигнути все до 30 – це, на жаль, про ярлики, які навішені на жінок не одним поколінням, – каже психологиня. – Існують стереотипи, які нав'язували нашим батькам та їхнім батькам, і від цього не так легко позбутися. На це необхідний час".

До слова, жінки самі дозволили цьому бути, боячись соціального засудження. "Бути поганою" для суспільства дуже складно. Щоб протистояти цьому, необхідно мати величезну внутрішню силу,

– говорить Катерина.

Вікенд – найкращий час організувати романтичну атмосферу. З цим допоможе правильно підібраний фільм, улюблене хобі та смачні страви. А якщо після відпочинку захочеться насолодитись одне одним – у пригоді стануть презервативи та інтимні гелі-змазки Durex®.



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Також вона зазначила: "Ідеального віку для створення сім'ї не існує. Це дуже індивідуальний процес. Хтось у 20 вже готовий психологічно нести відповідальність за створення сім'ї, а хтось і в 45 ще не готовий".

Катерина впевнена, що тут варто покладатися тільки на свої відчуття. "Потрібно постаратися віддалитися від людей, які тиснуть і подумати про те, що потрібно саме вам. Не поспішайте, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Важливо почати з себе. Пізнати себе. Хто є я? Що мені важливо в житті? Що я хотіла б для себе в першу чергу? Відповідайте собі чесно на ці питання. Не шукайте в людині порятунок, почніть рятувати себе самі, заліковувати свої власні рани самостійно, щоб не перетворювати партнера в пластир на відкритій рані", – підсумувала вона.