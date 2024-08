"Гроші не проблема": 26-річна росіянка вийшла заміж за 81-річного німця

Росіянка Аліна, якій наразі 26 років, вийшла заміж за 81-річного німецького мільйонера Хорста-Дітера Еша. Він переконаний, що справа тут зовсім не в грошах, і кохання дівчини – щире.

Для Аліни це – перший шлюб. Для Хорста-Дітера Еша – другий. Цікаво, що у подружжя є спільна донька: Марселіна народилася навесні 2024 року.

Мільйонер вірить у щире кохання

Весілля пари відбулося на курорті One and Only, розташованому у США. Для 22 гостей влаштували камерну церемонію. Відомо, що у меню були томатний суп, соте з креветок та "чуррос" (іспанські ласощі. З алкогольних напоїв наливали ігристе.



Щаслива пара / Horst-Dieter Esch

Хоча у мережі вже висловлюють різні думки щодо цього весілля (зокрема, припускають, що Аліну більше цікавить гаманець мільйонера, аніж його рука та серце), сам Еш налаштований оптимістично. Він зауважує, що в них з Аліною – начебто щире кохання. Гроші для його обраниці, за словами мільйонера, – "не проблема". Аліна – начебто з багатої родини. Хоча всі ми знаємо, що росіянам не варто довіряти за жодних обставин.

Це був найважливіший і найемоційніший день у моєму житті,

– заявила Аліна.

Мешкати молодята планують у Німеччині. Вони вже пригледіли собі гніздечко біля Мюнхена.