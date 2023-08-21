Злети та падіння: секрети неідеального шлюбу Кріса Гемсворта та Ельзи Патакі

Їхні стосунки дуже швидко переросли у сімейне життя, помножене на суцільний марафон роботи. І у всьому цьому актори Кріс Гемсворт та Ельза Патакі зуміли знайти не лише баланс, а й подолати певні кризи.

Це подружжя, як і чимало інших, не любить виносити на розгляд публіки свої сімейні стосунки. Але деякі подробиці час від часу з'являються у ЗМІ.

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Знайшли сенс

Кріс та Ельза познайомилися у 2010 році на одній вечірці. Актор пригадував, що тоді не було жодного "яскравого спалаху", вони просто знайшли сенс один в одному. Жінка підкорила красеня своєю комунікабельністю, почуттям гумору і пристрасним ставленням до життя.

Кріс та Ельза познайомилися на вечірці / Wire Images

Усього за три місяці Гемсворт та Патакі одружилися. Не забарилася і дитина. У травні 2012 року Ельза народила донечку. Жінка змушена була більше часу проводити вдома і таким чином відмовлятися від перспективних пропозицій в кар'єрі.

З точки зору роботи, вона відмовилася від більшого, ніж я. Звісно, їй би хотілося, щоб я більше часу проводив вдома. І мені теж,

– зізнавався актор у своїх інтерв'ю.

Але кар'єра і популярність Гемсворта зростала. Як і родина. Вже за два роки Патакі народила близнюків. Згодом, подружжя вирішило переїхати зі США до Австралії.

Ідеальний не ідеал

Повернутися на батьківщину Гемсворта пара вирішила не випадково. Як зізнавався сам актор, робота почала брати гору над ним. Тому аби бути з родиною і трохи відпочити від шаленої популярності, вони оселилися у затишному маєтку прибережного містечка.

Гемсворт цінує приватність разом з родиною / justjared.com

У 2016 році деякі ЗМІ почали подейкувати про кризу в стосунках зірок. Вони так гучно вони висували припущення, що Кріс змушений був публічно спростовувати чутки.

"Шукаю нову дружину. Люба, ти все ще мене кохаєш?", – іронічно підписав він новий знімок у Інстаграм, де разом з Ельзою відпочиває на яхті.

Утім, згодом актор все ж визнав, що у їхніх стосунках була певна криза. Це пов'язано із шаленою швидкістю, з якою розвивалися їхні стосунки, та його роботою. Парі здавалося, що вони навіть добре не знають одне одного.

Таке відчуття, що ми знайомилися на пів дорозі наших стосунків 5 – 6 років тому, коли наші діти трохи виросли з пелюшок,

– ділився Гемсворт.

Про кризи, але без інтимних подробиць говорила і Ельза.

Це смішно, коли люди вважають нас ідеальною парою. В жодному разі. У нас були злети і падіння. І ми досі продовжуємо працювати над стосунками,

– пояснила вона.

Робота над стосунками

Попри шалений ритм, чутки, кризи Кріс Гемсворт та Ельза Патакі зберегли свій шлюб. Головний їхній секрет, за словами жінки, велика любов, особиста робота та сильний характер обох.

"Спочатку це було чудово. Я зустріла Кріса, коли він не був відомий і я росла разом з ним, переживала його успіхи та зміни. А потім він став таким великим і я разом з ним", – розповідала Патакі.

Їхня родина росла разом з популярністю Кріса / Інстаграм Ельзи Патакі

Свою першу 10-ту річницю шлюбу подружжя відзначило архівними знімками про те, як зростала їхня родина, і мріями про сучасну медицину, яка дозволила б їм дожити до 100 річниці.

Її самопожертва, відданість, робота, підтримка, прощення – усе, що вона дала мені протягом багатьох років, було неймовірним. Я не зміг би зробити нічого з того, що робив, без цього,

– відзначав роль дружини Кріс Гемсворт.

У своїх дітях подружжя в першу чергу виховує повагу і геть не хоче, аби малеча відчувала себе "зірками". Хоча інколи вони з'являються з батьками на червоних доріжках.

Подружжя бере дітей на червоні доріжки / Best Image

А донька та один із синів знялися разом із татком у епізодичних ролях фільму "Тор: кохання і грім".

Це було схоже на веселий сімейний досвід. Але я не хочу, щоб вони ставали зірками чи акторами,

– пояснив Гемсворт.

Подружжя тепло вітає одне одного з сімейними датами. Не обходиться без кумедних світлин та "підколів". Так, Ельза втішала Кріса на його 40-річчя, яке він відзначив 11 серпня.

"Це те саме обличчя, яке було у мене, коли мені виповнилося 40. Але не хвилюйся. Все буде добре", – написала вона.

До речі, Патакі старша за Гемсворта на 7 років.